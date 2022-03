Tras su romántica escapada con su novio, Claudia Martín responde si está lista para dar un paso más en su relación

La vida le sonríe a Claudia Martín, pues luego de atravesar por una situación difícil el año pasado, hoy se encuentra en su mejor momento. La guapa actriz, que ha protagonizado el remake de una exitosa telenovela, se dio una nueva oportunidad en el amor con Hugo Catalán, quien se ha convertido en su compañero incondicional. La pareja disfrutó recientemente de un romántico viaje a las playas de Oaxaca, con el que celebró el cumpleaños del actor. Tras esta inolvidable escapada, la intérprete se ha sincerado por completo y ha revelado si tomaría alguna medida para anular su pasado matrimonio, esto en caso de que quisiera contraer nupcias nuevamente.

A su regreso de Puerto Escondido, Claudia y Hugo fueron abordados en el aeropuerto por la prensa, con quien compartieron algunos detalles de este viaje tan especial. “Justo fue su cumpleaños y por eso viajamos y la pasamos muy bien”, contó la guapa actriz en declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes. Luego de que la intérprete expresara su agradecimiento por el cálido recibimiento que ha tenido entre el público su papel en la nueva versión de Los ricos también lloran, su galán intervino en la charla para manifestar el orgullo y felicidad que siente por ella. “Está haciendo un trabajo espectacular, creo que a la gente le está gustando muchísimo y estoy muy orgulloso de ella, se lo digo todos los días y estoy muy contento por ella”, comentó Catalán, quien también forma parte del elenco de dicha telenovela.

Cuestionada sobre su historia de amor, Claudia precisó que ésta inició antes de que coincidieran en el mismo proyecto. “Fue un poquito antes, pero ahora sí que de la amistad al amor”, expresó. Por su parte, el actor confesó qué fue lo que lo enamoró de la actriz y se deshizo en halagos al hablar de ella. “Es la mujer más espectacular que conozco”, comentó. Al verlos tan felices y enamorados, la pregunta sobre su futuro junto no tardó en surgir, sin embargo, la pareja descartó por ahora tener entre sus planes dar un paso más en su noviazgo. “No, no, todavía no”, dijo la guapa intérprete entre risas y reafirmó las palabras del reportero acerca de conocerse un poco más, antes de llevar su relación al siguiente nivel. Y cuando cuestionaron a la intérprete directamente sobre si buscaría anular su pasado matrimonio con Andrés Tovar en caso de que quisiera casarse de nuevo, ella respondió de lo más tranquila. “Claro, sino cómo se hace… Claro, por supuesto”, dijo entre risas y sin ahondar más en ese posible panorama.

Una nueva y feliz etapa en la vida de Claudia

“Estoy feliz, creo que es un momento muy especial de mi vida y que estoy disfrutando al máximo”, comentó la actriz. Por su parte, Hugo habló de su papel como unas de las principales fuentes de apoyo de Claudia en esta etapa. “Cómo no serlo, con una persona tan espectacular como ella”, dijo, dejando ver lo enamorado que esta de la estrella de Los ricos también lloran. La actriz, quien el año pasado vivió una situación muy mediática a raíz de su divorcio, ha expresado lo mucho que valora el respaldo que le ha dado Catalán, con quien quiso ser muy honesta desde el inicio de su noviazgo. "Me siento libre, como que, yo llego y le digo: 'Esto soy, soy quien soy', y él dice: 'Perfecto, yo te apoyo de aquí en adelante'. Y ese respeto a mi persona para mí es invaluable", comentó Claudia hace unas semanas en entrevista para Televisa Espectáculos. "Me impulsa, y eso para mí es mágico”, agregó entonces.

Pese a la desilusión que vivió en su matrimonio, la actriz nunca se cerró a la posibilidad de enamorarse de nuevo, tal como ella misma lo reafirmó en esta entrevista. "Jamás voy a dejar de creer en el amor, porque es el motor del mundo y bueno, ahorita específicamente de pareja, es igual, nunca me he cerrado, nunca me cerré y estoy feliz, estoy agradecida, aprendiendo mucho de la persona con la que estoy", comentó Claudia en aquella ocasión. “Estoy muy tranquila, creo que estamos en un momento de conocernos, de estar bien, de crecer como personas y pues nada, estoy muy feliz", agregó.

