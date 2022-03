Fedez, esposo de Chiara Ferragni, anuncia que se le ha removido un tumor en el páncreas

Después de que todas las alarmas se encendieran tras el anuncio de Fedez, al dar a conocer que se le había diagnosticado una enfermedad grave, sus fanáticos estaban a la espera de conocer qué es lo que sucedía con el cantante. A principios de esta semana, él mismo a través de sus redes -medio por el cual él y su esposa se han convertido en una sensación internacional, más allá de la música del intérprete- daba la noticia de que estos días serían unos muy importantes para su diagnóstico y ante el primer cumpleaños de su hija Vittoria, Chiara Ferragni confirmaba que Fedez se encontraba hospitalizado. Los medios italianos no tardaban en reportar que había sometido a una operación, pero tal como él mismo había dado a conocer a través de su primer mensaje que vino a sacudir a sus seguidores, no estaba listo para decir qué es lo que se le había diagnosticado. Una vez pasada la complicada cirugía de 6 horas y a dos días de aquel procedimiento, el cantante ha decidido abrirse y explicar qué fue lo que le sucedió y a lo que se está enfrentando.

“La semana pasada descubrí que tengo un raro tumor neuroendrocrino del páncreas. De esos que si no los descubres a tiempo, es un simpático cohabitante para tener dentro de tu cuerpo. Motivo por el cual tuve que someterme a una cirugía que dur´6 horas para extirpar una parte del páncreas (incluido el tumor). Dos días después de la cirugía, estoy bien y no veo la hora de volver a casa con mis hijos. Tardará un rato. Gracias a los médicos, cirujanos y enfermeras que han estado a mi lado durante estos intensos momentos. Muchas gracias también por todos los mensajes de apoyo y positivismo que me enviaron”, firma el cantante con su nombre de pila, Federico. Junto al mensaje, Fedez compartió imágenes de él desde el hospital tanto en solitario como acompañado por Chiara e incluso un video en el que el pequeño Leone le pide que se recupere pronto para estar juntos. Entre sus historias, se le ve recibiendo un regalo de su primogénito antes de su cirugía, que lo hizo quebrar en llanto ante la situación.

Por su parte, Chiara escribió en su propio perfil: “Esta foto fue tomada el lunes por la tarde en el hospital, el día antes de su delicada cirugía del páncreas. Teníamos miedo por todo: su diagnóstico, su cirugía, su recuperación, nuestra vida y el futuro de nuestra familia. La cirugía del martes salió bien y ahora se está recuperando y esperemos que esto sea solo un mal recuerdo que nos enseñó, una vez más, la importancia de disfrutar la vida al máximo, todos los días. Gracias a todas las personas que nos hicieron sentir su amor, se acercaron y oraron por nosotros, nos dio mucha fuerza”.

El anuncio que tomó por sorpresa

“Hago este video para exorcizar con la esperanza de que también sea bueno para mí. Desafortunadamente, me encontraron un problema de salud, pero, afortunadamente, se encontró en un buen momento, lo que implica un camino importante, un camino que también siento que puedo contar. Pero no ahora, no en este momento en que necesito aferrarme a mi familia, a mis hijos. Tengo ganas de contarlo en el futuro, porque cuando descubrí lo que descubrí, leer las historias de otras personas me dio consuelo”, se le escuchaba a decir a Fedez en la serie de stories de su perfil de Instagram.

“Si mi historia logra darle un consuelo incluso a una persona que quizás no tenga la suerte de estar rodeada de tantos seres queridos como me pasa a mí con mi hermosa familia, me hace pensar que este paréntesis en mi vida tiene una utilidad y logro darle un sentido, algo que evidentemente no se le puede dar a veces”, continúa, mientras tiene que hacer varias pausas para poder recobrar la compostura y hablar sin romper en llanto, “Recién ahora me doy cuenta de la importancia de poder arrancarle una sonrisa desde el otro lado del dispositivo a alguien que puede estar pasando por un momento difícil”.

