El Chicharito y el tierno guiño que le hizo a sus hijos en su última videollamada: ‘Ya quiero verlos'

Después de varios meses de no publicar fotos, ni hacer referencia a sus hijos, Nala y Noah, desde hace unas semanas, Javier Chicharito Hernández ha retomado nuevamente las publicaciones dedicadas a los pequeños. A través de Instagram, donde la semana pasada compartió fotos al lado de sus hijos, el futbolista compartió una foto de la videollamada que tuvo esta tarde con los niños a quienes sorprendió usando una máscara de dinosaurio, la especie preferida de sus hijos. Aunque sigue manteniendo los detalles de la relación con los pequeños en privado, cada vez es más común que les dedique lindas publicaciones en esta red social donde, en su momento, presentó a los dos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde que se separó de Sarah Kohan, mamá de los niños, el tapatío ha preferido que el asunto del divorcio transcurra alejado de los reflectores, una situación que también incluye a los niños quien, aunque ya aparecen de nuevo en sus redes sociales, siempre cuida no revelar su carita, para guardar su identidad. En ese sentido, esta tarde, el jugador de El Galaxy quiso sorprender a Nala y Noah convirtiéndose en un dinosaurio para hacer de su videollamada un momento muy especial. De acuerdo con el texto que acompañó este post, echa mucho de menos a los niños a quienes dijo, ya quiere ver.

VER GALERÍA

Con una imagen en la que aparece sosteniendo el celular mientras habla con sus hijos usando una máscara de dinosaurio, el futbolista escribió: “Como cuando sabes que les gustan los dinosaurios a tus hijos y te haces pasar por uno para sorprenderlos. Hijos, los amo con toda mi vida, ya quiero verlos, los extraño muchísimo”, se lee como descripción de la foto. Como suele ocurrir cuando el futbolista comparte publicaciones relacionadas con sus hijos, la imagen rápidamente se popularizó y alcanzó más de 24 mil likes, entre ellos, el de su actual novia, la modelo ecuatoriana, Nicole McPherson.

Hace un par de semanas, Chicharito compartió en su cuenta de Instagram la especial razón detrás de estas publicaciones dedicadas a Nala y Noah. Según escribió, estos testimonios son para que, el día de mañana, que sus hijos tengan edad para entrar a redes, puedan leer todo lo que él siente por ellos: “¿Y que si todavía no tienen edad para leer esto? Sé que saben, pero se los quiero volver a repetir, son lo mejor que me ha pasado en la vida y siempre van a ser lo más importante. Mi amor por ustedes no se puede comparar y es infinito. Siempre, hasta mi último respiro, estaré agradecido con ustedes y con la vida por permitirme vivir esto”, escribió el futbolista como descripción de estas entrañables instantáneas con Nala y Noah.

VER GALERÍA

La paternidad, su mayor reto

En este texto, El Chicharito también reconoció que la paternidad ha sido, sin duda, la experiencia más retadora que le ha tocado vivir, pero también la más divertida: “Gracias por ser mi mayor reto y la más divertida experiencia, sé que sigo aprendiendo y continuaré para toda la vida, pero gracias por comprenderme y enseñarme tanto. Les prometo que todo loque hago es por ustedes y que seguiré trabajando para ser un mejor humano día con día y el papá, el cual, ustedes y yo nos sintamos orgullosos. Gracias porque no importa que el mundo gire, cuando me dan un abrazo todo se detiene. Me confirman que lo único que importa, en esta vida, es el amor y ustedes hacen que sienta el amor más profundo e incondicional que existe”, le confesó el futbolista a sus hijos.