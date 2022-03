Daniella Álvarez revela por qué ha tenido que usar silla de ruedas en los últimos días

Si por algo se ha hecho conocida Daniella Álvarez es por la forma en la que ha hecho frente a las adversidades, siempre con la frente en alto y con la mejor actitud posible, dejando en claro que rendirse nunca ha estado dentro de sus opciones. Algo que ha quedado en claro ante el nuevo desafío que enfrenta la hermosa presentadora, quien en medio del romántico viaje que realizaba por Ecuador de la mano de su novio Daniel Arenas, ha sufrido un pequeño percance que la ha obligado a continuar con su travesía en silla de ruedas. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la exreina de belleza siga disfrutando de su escapada al lado del guapo actor, quien ha sido su cómplice en esta romántica aventura.

A través de sus historias de Instagram, Daniella explicó a sus fans que tras las largas caminatas que realizó durante estos días de vacaciones, se le hizo una llaga en la planta de su pie, algo de lo que ella no se había percatado debido a que perdió la sensibilidad en esa parte de su cuerpo, como consecuencia del problema de salud que enfrentó en 2020, el cual incluso la llevó a perder una de sus piernas. “De tanto caminar me hice esta llaga en mi único pie. Como no tengo sensibilidad no me enteré sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre”, expresó Álvarez en sus redes sociales, donde mostró una imagen de la grave herida que tiene en su pie.

Más tarde, Daniella compartió en su feed de Instagram una serie de imágenes de los recorridos que ha realizado en Ecuador, en donde la pudimos ver en una silla de ruedas, siempre apoyada por su amado Daniel, quien no se ha despegado de ella en ningún momento. La también actriz acompañó sus fotografías con un mensaje en el que explicó más a fondo lo que está sucediendo respecto a su salud, avisando a sus fans que deberá moverse en silla de ruedas hasta que su pie sane por completo. “Por mi falta de sensibilidad no me di cuenta y ahora debo tener paciencia mientras me vuelve a salir piel (en un pie sin sensibilidad es mucho más lento). Por estos días andaré en silla de ruedas sin caminar”, señaló la presentadora.

La reflexión de Daniella sobre lo sucedido

Aunque la situación que enfrenta es un tanto incómoda, lo cierto es que Daniella ha vuelto a dar muestra de la actitud positiva que tanto ha inspirado a sus fans, por lo que más allá de lamentar lo sucedido, se ha permitido reflexionar sore toda esta situación y sacarle el mejor provecho. “Y bueno, de esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender tantas cosas. Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobre todo poniéndola en lugar que debe estar: en lo positivo, en la felicidad, en el amor en la vida que es solo una y me ha dado esta segunda oportunidad. Estas fotos lo dicen todo, qué fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear”, agregó Daniella agradeciendo a su novio: “No importa la circunstancia, importa nuestra actitud. Te amo @danarenas seguiremos recorriendo el mundo juntos”, finalizó.

Por su lado, Daniel Arenas le mostró su apoyo a Daniella con un lindo mensaje que compartió debajo de la publicación de la actriz, en la que se mostró orgulloso de la actitud con la que su novia le ha hecho frente a las adversidades. “El amor también es trabajar en equipo, y eso somos: el mejor equipo. Gracias Dios por permitirnos caminar rodar nadar saltar y lo que sea juntos”, expresó el guapo colombiano.

