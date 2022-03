Ana Bárbara celebra que Talina Fernández se haya reencontrado con el amor

La relación que han forjado Talina Fernández y Ana Bárbara a través de los años es única. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos en más de una ocasión gracias a los lindos mensajes que suelen enviarse a través de redes sociales o encuentros con la prensa, siempre unidas en el gran amor que ambas tienen por María, Paula y José Emilio, los hijos de Mariana Levy que Ana Bárbara decidió acoger como suyos tras el fallecimiento de la actriz. Es por eso que ahora que la famosa periodista ha comenzado una relación amorosa, Ana Bárbara se ha puesto muy feliz e incluso ha celebrado que Talina se haya dado una nueva oportunidad en el amor a sus 77 años. Algo de lo que habló en una entrevista, en la que reveló cómo fue que Fernández le dio la noticia de su reciente noviazgo, dejando entrever que la presentadora del programa Sale el sol podría incluso llegar al altar próximamente.

De lo más emocionada, Ana Bárbara se refirió a la relación que Talina Fernández recientemente inició al lado de don José Manuel Fernández, un hombre de 80 años que conoció meses atrás mientras hacía las compras en el super, según ha contado en otras oportunidades la misma Talina. “¡Me encanta! Ay, Talina, me invitas a la boda, ya sé que quedé yo de invitarte a la mía, pero me invitas tú a la tuya”, expresó la ‘Reina Grupera’ durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando, luego de que fuera cuestionada sobre el estatus sentimental de la ‘Dama del buen decir’. “Me habló para eso y me dijo: ‘¡Peque, peque hermosa! ¡Tengo novio!’. Divina, lo máximo, ¡te amo Talina!, preciosa su historia de amor”, agregó con una enorme sonrisa en el rostro, enviándole todo su amor a la abuelita de sus tres hijos adoptivos.

Y ya entrados en el tema de las bodas, Ana Bárbara no pudo evitar los cuestionamientos sobre su boda con Ángel Muñoz, pues ya han pasado más de dos años desde que la pareja se comprometió. Al respecto, la intérprete de Bandido dejó en claro que, aunque sí está en sus planes llegar al altar de la mano de su guapo prometido, por ahora no tienen fecha definida. “Ahorita estoy super enfocada (en mi carrera). Si supieran lo que es… No es nada subirte a cantar y ya, es producir todo un show, y él me comprende y sabe, porque si habíamos pensado que al principio de este año (nos casáramos), pero teníamos la idea del Auditorio Nacional, por eso los espero este 8 de mayo, y la boda ya vendrá después”, expresó. “Primero la de Talina…”, agregó entre risas.

¿Cómo conoció Talina a su novio?

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Talina Fernández ha gritado el amor que tiene por don José Manuel a los cuatro vientos, por lo que no ha dudado en compartir con su público cómo fue que nació su historia de amor. Según reveló la misma presentadora a TVNotas, conoció a su novio mientras hacía el super en compañía de su nieta María el pasado 31 de diciembre. “De pronto se me acercó una señora y me dijo: 'Tengo un tío que quiere todo contigo', y le contesté: 'Pues preséntamelo'; esto fue un viernes (31 de diciembre) Total, que le di mi teléfono, me habló en la noche y quedamos en tomar un café, tres días después”, expresó la periodista.

Tanta fue la conexión que hubo entre ellos, que a los pocos días de conocerse se escaparon a Acapulco, donde pasaron unos días muy divertidos y románticos. “Sí, a los siguientes días nos fuimos a Acapulco, sin conocer nada de él y con la preocupación de que a lo mejor solo habría silencios horribles entre nosotros... ¡pero no, ya no nos queríamos regresar! Estuvimos cuatro días”, agregó.

