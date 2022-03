El divertido reclamo de José Eduardo a Vadhir por haber felicitado a Aislinn un día después de su cumpleaños

El pasado 18 de marzo, la familia Derbez estuvo de fiesta por el cumpleaños de Aislinn, quien llegó a los 36 años en medio de uno de sus mejores momentos. Como era de esperarse, todos los miembros del clan se unieron para felicitarla y dedicarle los mensajes más especiales, destacando en especial el de su novio Jonathan Kubben, quien a pesar de ser muy discreto a la hora de compartir detalles de su relación con la guapa actriz, no dudó en dejar en claro el amor que tiene por la hija mayor de Eugenio Derbez en sus redes sociales. Sin embargo, llamó la atención de algunos seguidores del famoso clan que Vadhir Derbez no felicitara a su hermana, al menos de forma pública, el día de su cumpleaños, algo que finalmente hizo un día después. Como era de esperarse, hubo un miembro del clan que no tardó en reaccionar a la tardía publicación del joven cantante, haciéndole un divertido reclamo por no haber felicitado a su hermana justo el día de su cumpleaños.

A través de su perfil de Instagram, Vadhir dedicó un emotivo mensaje en el que además de expresar la admiración que tiene por ella, no dudó en resaltar las virtudes de la actriz, dejando en claro la gran complicidad que existe entre ellos. “Que increíble ver que cada año que pasa te conviertes en una persona más ... más vieja Jajaja, más completa, más madura, sabia...”, expresó el también actor conmovido. “Eres una excelente madre para Kai y te agradezco por esa alma tan bonita que tienes que nos llena a todos de cosas ching****. Tienes energía que contagia, y amo que seas mi mejor amiga y confidente”, agregó.

Vadhir finalizó con su mensaje deseando lo mejor para su hermana, llenándola de cariños y halagos, dejando evidencia el gran amor que tiene por ella. “Felicidades por un año más de lograr tus metas y sueños y por ser tan talentosa. Por cierto, ya pásate unos tips porque de ser la más grande te ves como la más chica, parece que cumples 20. ¿Si o no tengo a la hermana más guapa? ¡Feliz Cumpleaños! ¡Vayan a darle mucho amor!”, concluyó el actor, acompañando sus palabras de algunas fotografías en las que se les puede ver disfrutando de los viajes que han hecho juntos.

En medio de ese ambiente de amor y cariño, su hermano José Eduardo Derebz hizo gala de su gran sentido del humor y de su personalidad irónica, por lo que no dudó en hacerle una pequeña observación a su hermano sobre la fecha en la que hizo la publicación. “Fue ayer (el cumpleaños de Aislinn)”, escribió José Eduardo al pie del post de Vadhir en tono de broma, dejando en claro así la buena relación que existe entre los tres hermanos. Cabe destacar que Aislinn también reaccionó a la tierna publicación de su hermano: "¡Aww! Te amo, que emoción leer esto", escribió la actriz conmovida.

Aislinn celebra en Costa Rica

A través de sus historias de Instagram, Aislinn compartió algunos detalles de la celebración de cumpleaños que tuvo en medio de su travesía en Costa Rica. En los videos se puede apreciar como la actriz disfrutó de una increíble cena en compañía de sus amigos, en la que Kailani también estuvo presente, disfrutando de la especial celebración de su mamá, a quienes todos le cantaron Las Mañanitas. “El año pasado mi mente jamás hubiera concebido darme un espacio largo para una experiencia así (pues siempre sentía que estaba demasiado ocupada y saturada), pero este año decidí que seguir viviendo así ya no era opción, vivir esto lo puse como la prioridad más importante… y vaya que ha valido la pena. Infinitamente agradecida con la vida por este cumpleaños y con todas las nuevas personas hermosas que han sido parte de él”, compartió Ailsinn en un mensaje que publicó en sus redes a propósito de su cumpleaños.