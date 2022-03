Fedez, esposo de Chiara Ferragni, anuncia que hoy es un día importante, tras el diagnóstico de su enfermedad

Después de compartir con sus seguidores en Instagram que enfrenta una grave enfermedad, Fedez, esposo de la influencer Chiara Ferragni, utilizó nuevamente esta red social para compartir un mensaje en el que reveló que este 22 de marzo es un día muy importante para él, respecto a esta lucha que está enfrentando para recuperar su salud. El cantante aprovechó esta reaparición en redes para agradecer a su familia por el apoyo y a su esposa quien, dijo, ha estado a su lado en todo momento haciendo frente a esta difícil situación.

A través de una de sus historias, el cantante escribió: “Mañara será un día importante para mí, quería agradecer a todas las personas que me han escrito en estos días mandándome muchos mensajes positivos. Gracias a mi esposa que siempre está a mi lado día y noche, gracias a mi familia y a mis padres que han hecho todo lo posible para mantener la moral alta. Gracias a nuestras dos estrellas que logran crear magia sin siquiera darse cuenta. Dame la fuerza para enfrentar todo esto”, se lee en su cuenta de Instagram.

Aunque Fedez no reveló la razón de que este día tenga tanta relevancia, se entiende, que tiene que ver con la difícil situación que está atravesando. Fue el propio cantante quien compartió con sus seguidores que enfrenta un problema de salud del cual no reveló el diagnóstico: “Hago este video para exorcizar con la esperanza de que también sea bueno para mí. Desafortunadamente, me encontraron un problema de salud, pero, afortunadamente, se encontró en un buen momento, lo que implica un camino importante, un camino que también siento que puedo contar”, comentó.

El cantante explicó por qué prefiere no revelar el nombre de la enfermedad, aunque no descartó hacerlo más adelante para que, personas como él, tengan más información sobre este padecimiento: “Tengo ganas de contarlo en el futuro, porque cuando descubrí lo que descubrí, leer las historias de otras personas me dio consuelo. Si mi historia logra darle un consuelo incluso a una persona que quizás no tenga la suerte de estar rodeada de tantos seres queridos como me pasa a mí con mi hermosa familia, me hace pensar que este paréntesis en mi vida tiene una utilidad y logro darle un sentido, algo que evidentemente no se le puede dar a veces”, explicó.

Fedez y sus problemas en el pasado

Esta no es la primera ocasión que el cantante habla de su salud públicamente, en 2019, durante su participación en el La Confessione sul Nove, Fedez reveló que atravesaba por una situación que lo hizo poner toda su atención en la salud: “Han encontrado algo llamado desmielización en mi cabeza, tengo riesgo de esclerosis múltiple. Tengo que estar controlado porque es un síndrome comprobado radiológicamente. Esto puede ser, claro, que se convierta en esclerosis”, comentó en aquella ocasión. En aquel momento, el cantante reveló que esté diagnóstico lo hizo cambiar su percepción de la vida: “El motivo de iniciar un camino para mejorar y elegir mis batallas. A partir de hoy, si pasa esto…para mí, ¿por qué he luchado hoy? Me di cuenta de que había estado detrás de muchas tonterías, muchas personas que probablemente no se las merecían”, explicó