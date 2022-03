Lucero sobre su relación con Michel Kuri: 'Es compromiso del alma'

Hace casi 10 años inició la historia de amor de Lucero con Michel Kuri, y la pareja sigue tan enamorada como el primer día. Si bien no se han salvado de los rumores, ambos han sabido cómo sobre llevarlos sin que afecten su relación. Y es que hace tiempo surgieron versiones que apuntaban a una posible ruptura, supuestamente derivada de la cercana relación laboral que la cantante ha mantenido con su ex a raíz de diversos proyectos. Sin embargo, la también actriz tomó todo con buen humor, descartando de tajo tales afirmaciones. Tal como ella lo ha mencionado en más de una ocasión, su noviazgo con el empresario es muy sólido, y si hay algo que predomine en él además del amor, es la confianza y el apoyo mutuo. Viendo lo bien que marcha su relación, muchos no pierden la esperanza de que Lucero se vista de novia nuevamente, y aunque ella ha asegurado estar feliz como está ahora, es un tema frecuente en sus encuentros con los medios. Ante la insistencia, la intérprete ha revelado que sí hay un compromiso con Michel, pero va más allá de una sortija.

Recientemente, Lucero fue abordada por la prensa en el aeropuerto, y como suele hacerlo, se dio un momento para responder las preguntas de los reporteros. Su relación con Michel fue uno de los temas sobre los que fue cuestionada y ella lo tomó los cuestionamientos con buen humor. "¡N'hombre! No...", dijo ante las cámaras de Despierta América cuando le preguntaron por qué, tras una década de relación con el empresario, no se le ha visto lucir un anillo de compromiso. Ante el planteamiento de la reportera, de que si ella y su pareja han decidido definitivamente no dar ese paso, la intérprete explicó que su vínculo está cimentado por los sentimientos sinceros. "Es compromiso del alma, del corazón y demás", expresó convencida. Con estas breves palabras, La Novia de América no sólo describió cómo es su relación con Michel, sino que descartó una vez más la posibilidad de una boda en el futuro.

Si bien las cámaras de dicho programa matutino sólo la captaron a ella, Lucero estaba muy bien acompañada en aquel momento, y fue el mismo hijo del empresario quien lo reveló. Micho Kuri, el mayor de los hijos varones de Michel, compartió hace un par de días la simpática reacción de su padre mientras ambos esperaban pacientemente a que Lucero atendiera a los medios de comunicación. En el breve video se veía primero a joven, de quien se escuchaba su risa, y luego a Michel, y finalmente a Lucero, parada frente a varias personas, entre ellas una reportera y un camarógrafo, al parecer de Despierta América. Y no es la primera vez que el hijo de Kuri muestra cómo es viajar con la cantante, pues antes ya había mostrado un vistazo también desde el aeropuerto, dejando ver que existe una buena relación entre ellos.

Segura de su decisión sobre no casarse de nuevo

Lucero ya ha hablado antes de cómo es su relación con Michel, y ha descartado tener entre planes casarse de nuevo. “Él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos; lo que nos hace permanecer juntos es el amor y el cariño que nos tenemos y ahora estamos más unidos que nunca”, comentaba en agosto del año pasado en entrevista para TVNotas. “Yo estoy feliz con mis hijos, mi novio, mi exesposo y mi familia, todo está muy tranquilo y vale la pena disfrutarlo”, agregó. “Cero celos, trauma, discusión, pelea o enojo, y no me gusta aclarar las mentiras, pero qué bueno que me lo preguntas en este momento para decir que estamos felices como siempre. Ya llevamos muchos años muy contentos”, aseguró.

La cantante se ha mantenido firme en su postura de sobre conservar su relación tal y como es. Hace ya casi cuatro años, aseguraba estar plena con su noviazgo cuando también le preguntaron sobre la posibilidad de celebrar una nueva boda. “N’hombre, ¿por qué? No. Estamos súper felices, súper contentos así, siempre decimos que novios eternos y contentísimos”, decía en 2018 a Ventaneando. Por aquellas fechas, Lucero fue entrevistada también por Adela Micha para La Saga, y la periodista, con su característico estilo directo, le preguntó si quería casarse. “La verdad no. No queremos casarnos, estamos muy contentos así, de novios. Vivimos cada quien en su casa y, yo creo que es muy padre, después de haber tenido un matrimonio, porque yo sí soy partidaria del matrimonio”, explicó entonces. Además, detalló que en su caso, que ya había estado casada, pues podía ver las cosas desde diferentes ángulos. “Cuando ya sucedió (el matrimonio con Mijares), bueno en nuestro caso nos divorciamos, quedamos como muy buenos amigos, socios para toda la vida, papás de nuestros hijos. Yo creo que ya, tal vez, no es una prioridad casarse, no sé, para unas parejas sí, para otras no, en nuestro caso, estamos muy contentos de poder tener, como esta ilusión, ¿sabes? De cuando te ves, cuando están juntos”, dijo, refiriéndose a su actual relación con Michel.

