Vanessa Guzmán sobre los problemas de ansiedad que sufrió en el pasado: 'Se me juzgó mucho'

Hace unos meses, Vanessa Guzmán se vio en vuelta en la polémica luego de que algunos de sus excompañeros de trabajo hicieran algunos comentarios no del todo agradables sobre la actriz. En aquella ocasión, Vanessa prefirió guardar silencio y dejar en claro que más allá de lo que otras personas puedan decir sobre su persona, ella estaba enfocada en cosas más importantes como su preparación como fisicoculturista y su debut como abuela. Sin embargo, en una reciente entrevista, la protagonista de telenovelas como Atrévete a soñar hizo referencia a los comentarios que alguna vez hicieron algunos de sus colegas con los que compartió créditos en alguna producción sobre su forma de conducirse y la forma en la que fue juzgada debido a la ansiedad que sufrió en cierto periodo de su vida, una situación que la puso al límite en más de una ocasión.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló la misma Vanessa durante una charla que sostuvo con el programa El gordo y la flaca, en donde con total apertura se refirió a esta dura etapa de su vida, haciendo énfasis en que en ese momento la actriz no entendía qué era lo que sucedía con ella. “Mi problema ante la ansiedad que desarrollé en algún proyecto me generó una retracción completa a nivel social, no sabía, no estaba diagnosticada, no supe cómo trabajarlo. Se me criticó, se me juzgó mucho, y yo lo único que vivía era una paranoia interna”, expresó la guapa actriz con toda sinceridad.

La exreina de belleza reveló que al no estar diagnosticada y al no saber qué era lo que estaba pasando con ella, le fue muy difícil enfrentarse a entornos en los que las cosas no estaban dentro de su control, sobre todo cuando tenía grabar escenas en las que intervenía un gran número de personas. “En escenas grandes, llámese bodas, fiestas, en donde participan muchísimos extras, donde estamos todo el elenco, es de repente el sentir todo eso, obviamente desataba ese momento la ansiedad, esta temblorina de no saber ¿por qué?, esa falta de respiración”, explicó.

VER GALERÍA

En ese mismo sentido, Vanessa Guzmán reveló que cuando presentaba esos primeros síntomas de ansiedad, lo primero que le venía a la mente era el protegerse y aislarse de los demás, sintiéndose segura en soledad. “Al no saberlo controlar, porque para todo eso hay un proceso, ejercicios, independientemente del medicamento, obviamente te genera una retracción, entonces lo primero que haces es casi que salir corriendo y esconderte y quedarte en tu camerino y no salir y no convivir y no socializar, porque a veces es encerrarte y ponerte a llorar sin saber por qué estabas llorando”, agregó la intérprete, quien también señaló que actualmente su ansiedad está bajo control, pues ha recibido atención profesional.

¿Por qué había decidido guardar silencio al respecto?

Hace unos meses, Vanessa ya se había referido a las críticas que recibió de parte de algunos de sus excompañeros de trabajo, dando lecciones de prudencia y educación, desmarcándose de una manera muy inteligente de esa situación y parando de tajo cualquier polémica que pudiera surgir. “Yo soy de las personas que mejor opto por quedarme callada porque si yo abriera la boca tendría muchas cosas para decir. Pero prefiero no hacerlo por educación, porque soy una dama y como siempre lo he dicho, nunca voy a hacer algo de lo que mis hijos se puedan sentir avergonzados…”, dijo de lo más sincera durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando.

VER GALERÍA