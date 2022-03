'Así se avanza y así nos levantamos', Cristian de la Fuente a su hija Laura

Dicen que luego de la tormenta viene la calma, y todo parece indicar que así ha sido en la vida de Cristian de la Fuente. Y es que tras haber vivido los momentos más angustiantes de su vida, luego de que su hija fuera herida por una bala durante un intento de asalto que sufrieron en su natal Chile hace una semana, el actor y su esposa, Angélica Castro, ahora respiran tranquilos teniendo a su hija en casa recuperándose, tras haber enfrentado una cirugía en la que le fue extirpada la bala que tenía en una de sus piernas. De hecho, el actor se ha dejado ver de lo más sonriente a través de sus redes sociales, en donde ha compartido un mensaje en el que además de condenar la violencia que atraviesa su país en estos momentos, se ha mostrado optimista respecto a la recuperación de su hija, dejando en claro que no va a descansar hasta obtener justicia en su caso.

A través de su perfil de Instagram, Cristian compartió una linda fotografía en la que se le puede ver muy feliz posando al lado de su hija, quien al igual que su papá, sonríe para la cámara de lo más emocionada. Al pie de la imagen, el intérprete escribió un contundente mensaje en el que además de celebrar el tener a su hija con bien a su lado, hizo un fuerte llamado a la justicia. “Celebrando un día más. Un paso más. Así se avanza y así nos levantamos cuando tratan de botarnos. Ahora a seguir la recuperación y que esto NO vuelva a suceder en nuestro país. Porqué #losninosnosetocan #noselesdispara”, expresó el intérprete. “No vamos a parar hasta que estos asesinos estén donde tienen que estar… en la cárcel”, finalizó.

A lo largo del fin de semana, Cristian ha compartido en sus redes sociales algenos lindos mensajes dedicados a Laura, mostrándose esperanzado en que pronto su hija se recuperará del duro golpe emocional y físico que supuso esta amarga experiencia, la cual al final de todo no tuvo un final tan desagradable. “Muy pronto nos volveremos a tomar una foto así”, expresó Cristian en una historia de Instagram, la cual acompañó de una fotografía en la que se le puede ver al intérprete chileno caminar tomado de la mano de su hija. Más tarde, de la Fuente volvió a su perfil de Instagram para compartir una linda fotografía en la que se puede ver la mano de Cristian, Angélica y Laura juntas, todos usando unas pulseras con mensajes motivacionales: “Tiempo para ser fuerte, tiempo para ser feliz”, se podía leer.

A lo largo de estos días, han sido muchos los famosos que se han solidarizado con Cristian de la Fuente y su familia, mostrándoles su apoyo en medio de estos momentos tan complicados. Entre ellos ha destacado la presencia del cantante Beto Cuevas, quien este fin de semana no dudó en visitar a los de la Fuente en casa y mostrar su solidaridad tras los tiempos difíciles que enfrentaron hace una semana. “En los momentos duros los amigos son los que te ayudan a levantarte”, expresó el actor en una historia de Instagram en donde compartió una fotografía en la que aparece junto al exvocalista del grupo La Ley.

Una sorpresa para Laura

Hace unos días, Cristian de la Fuente compartió una foto de la especial sorpresa que recibió su hija quien fue visitada por su artista preferida, nada más y nada menos que la canadiense Alessia Cara: “Hay gestos que aparte de agradecer personalmente como lo hice hoy, hay que hacerlo públicamente para destacar el corazón de estas dos almas increíbles. Debido a lo sucedido la semana pasada, Lau no iba a poder ir a Lollapalooza hoy a ver a su cantante favorita, ya que aún no camina bien y estaba triste por eso, pero hoy Andrés recio tocó la puerta de nuestra casa y le dio la sorpresa más linda que podía recibir Lau, al ver a Alessia Cara frente a ella en su propia casa. Gracias, gracias, gracias. De verdad no tengo palabras para agradecer esa sonrisa que pusieron hoy en Lau. Eso para mí no tiene precio”, escribió al lado de una foto de su hija y la cantante.

