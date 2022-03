Maky sobre la idea de volver a casarse: 'No estaría en mis planes'

Sin duda alguna, Maky se encuentra en medio de uno de sus mejores momentos, disfrutando al máximo de su vida como mamá, de su trabajo como presentadora y de la soltería, una etapa en la que ha preferido quedarse por un tiempo, luego de algunos intentos de relación tras su separación de Juan Soler, el padre de sus dos hijas y con quien estuvo casada por más de 15 años. Y aunque la guapa actriz no está cerrada del todo al amor, por ahora tiene muy claras sus prioridades, así como sus convicciones, por lo que aunque no descarta volver a enamorarse, dentro de sus planes a futuro no está el volver a casarse.

Así lo reveló la actriz de origen argentino durante una dinámica de preguntas y respuestas que organizó con sus fans a través de sus historias de Instagram. Y es que la actriz no pudo evitar ser cuestionada sobre su vida romántica, pues hubo algunos de sus seguidores quienes incluso se atrevieron a pedirle matrimonio, una oportunidad que sirvió para que Maky dejara clara su postura sobre las bodas. “No estaría en mis planes volver a casarme”, expresó la villana de telenovelas como El juego de la vida en una historia de Instagram.

Maky se tomó el tiempo para explicar a sus fans todo lo que busca en una relación de pareja, aprovechando la oportunidad para dejar en claro que sí le gustaría comprometerse e incluso recibir un anillo, aunque descartando por completo el volver a llegar al altar. “Hay tantas formas de vivir el amor de pareja. ¡Preferiría un novio eterno!, con fiesta de compromiso y anillo de amor, ¿por qué no?, pero boda como tal ya no”, expresó con total sinceridad.

Sin duda alguna, Maky atraviesa por un buen momento de su vida, disfrutando al máximo de la maternidad y enfocada en otros proyectos que la tienen muy emocionada. Y aunque no descarta la posibilidad de reencontrarse con el amor, por ahora sus prioridades son otras. “Mi corazón está muy bien, estuve muchos años casada, ustedes lo saben, y ahorita me ha tocado un tiempo como de soledad. Sí he tenido uno que otro amor, pero la verdad que para volver a ser una pareja todavía me cuelga”, expresó la actriz en una entrevista realizada hace unas semanas por el programa Hoy. “Estoy disfrutando mucho de mis hijas, quiero como reactivar mi trabajo”, agregó.

¿Volverá a las telenovelas?

En la misma charla que sostuvo con sus fans en Instagram, Maky fue cuestionada sobre la faceta profesional que más disfruta, pues recordemos que aunque se dio a conocer como actriz de telenovelas, la guapa argentina también es una excelente presentadora. Y aunque a sus fans les gustaría verla de nuevo en una telenovela, lo cierto es que ella tiene otros planes, por lo que sin duda ha sorprendido a todos con su respuesta. “Conductora al 100 por ciento. Jamás regresaré a la actuación. Es más, había elegido la carrera de periodismo en la universidad de Buenos Aires a mis 18 años, luego por las vueltas de la vida terminé haciendo novelas en México. No me quejo, me fue bien pero no es lo mío", aseveró.

