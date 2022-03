Adamari López y su inesperado encuentro con Jacky Bracamontes en Vail

A punto de que el invierno se acabe, Adamari López se ha tomado unos días de descanso lejos de la rutina, para disfrutar de unas divertidas vacaciones en la nieve en compañía de su inseparable hija Alaïa. Ha sido Vail, Colorado, el lugar elegido por la presentadora para disfrutar de los deportes de esta época y de los increíbles paisajes nevados que ofrece el lugar. Como era de esperarse, al ser uno de los destinos predilectos por las celebridades, Adamari se ha encontrado con otra guapa compañera de trabajo, que al igual que ella, disfruta de unas merecidas vacaciones en Vail en compañía de toda su familia. Se trata de Jacky Bracamontes, quien de lo más emocionada ha celebrado esta grata coincidencia, aprovechando la ocasión para tomarse algunas selfies y compartir algunos consejos sobre esquí, deporte del que ambas se han vuelto expertas.

Fue a través de sus historias de Instagram donde las guapas presentadoras hicieron eco de su inesperado encuentro, mientras ambas practicaban esquí en compañía de sus respectivas hijas. Fue Adamari la primera en compartir detalles de su increíble viaje a la nieve, dejándose ver de lo más emocionada por compartir esta aventura de la mano de su retoño. “Les cuento: nos vinimos a disfrutar de la nieve, pasamos un día increíble en la nieve. No saben todo lo que Alaïa se ha divertido”, expresó la también actriz en varias historias en las que ha ido compartiendo detalles de sus vacaciones. Fue entonces cuando sorprendió a sus fans al compartir una fotografía en la que se le puede ver en compañía de otra guapa mujer, ambas vestidas con su equipo de esquí, usando gafas y casco para la ocasión: “Nos encontramos con… Vamos a ver si la reconocen”, expresó Ada sobre su fotografía.

En otra historia, Adamari reveló la identidad de su compañera, dejando al descubierto que se trataba de Jacky, quien emocionada abrazó a su colega y no perdió la oportunidad de comenzar a tomarse fotos juntas y de platicar. “Es mi querida Jacky. Ni así (con casco y gafas) se me pasó reconocerla”, agregó la conductora sobre un video en el que se puede escuchar como Bracamontes dice: “Los quiero, disfruten mucho”.

Luego de este encuentro, Adamari ha continuado con su aventura invernal de la mano de Alaïa, a quien hemos podido ver esquiando y disfrutando al máximo de la nieve. “Hemos hecho muchas actividades. Y estamos grabándoles todo para que lo disfruten también”, se pude leer un historia que la presentadora compartió en sus redes sociales en donde se le puede ver en compañía de su hija deslizándose por la montaña a toda velocidad.

La maternidad, su sueño hecho realidad

Hace unos meses, en medio de los festejos por su cumpleaños número 50, Adamari se sinceró sobre su faceta de mamá en una entrevista con Rebeka Smyth para el segmento Sin Filtro de Hoy Día. La puertorriqueña confesó que el tiempo que estuvo buscando sin éxito ser madre, ha sido uno de los momentos más duros de su vida. “Si pudiera decirte los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara”, reconoció. “Esa lucha de entonces volver a donde un doctor de fertilidad y me dijera, cuánto de posibilidad me queda para ser mamá y seguía siendo tan bajito, un 5 por ciento de posibilidades de ser mamá”, contó. Sin embargo, las cosas dieron un vuelco y “cuatro meses después, inesperadamente llegó Alaïa”. Cuestionada sobre si vivió preocupada su embarazo, dijo entonces: “Sí y no, celebraba todos los días que sentía a mi bebé, que iba creciendo pero sí tenía preocupación de que no se fuera a dar”, admitió.

