Aislinn Derbez celebra su cumpleaños al lado de Kailani en Costa Rica

Sin duda alguna, el cumpleaños número 36 de Aislinn Derbez ha sido muy especial y diferente a otros años. Y es que además de haber sido cobijada por sus seres queridos, quienes le dedicaron los mensajes más especiales, la guapa actriz se ha permitido tomarse unas semanas para relajarse en medio de un paradisiaco lugar en Costa Rica en compañía de su hija Kailani, quien ha sido su cómplice más tierna en esta aventura que sin duda ha tenido un toque espiritual y de renovación para la también empresaria, que llevaba algún tiempo deseando vivir una experiencia como esta al lado de su pequeña.

Así lo reveló la misma Aislinn en un mensaje que ha compartido en sus rede sociales, donde ha mostrado algunas fotografías de los increíbles días que ha pasado en Costa Rica y de las increíbles experiencias que ha compartido con su hija y con un nuevo grupo de amigos, quienes también han hecho de estos días los más especiales para ella. “Este año decidí darnos a Kai y a mí un regalo muy especial de cumpleaños… Dejé a un lado todo y decidí tomarme varias semanas de viaje con ella y darnos una experiencia muy original en una aventura que al principio se sentía incierta, complicada, salvaje y dudosa y que poco a poco se ha convertido en una de las experiencias más hermosas y poderosas que hemos vivido”, expresó la intérprete en las primeras líneas.

Aislinn reveló que llevaba un tiempo pensando en poder vivir una experiencia como esta, algo que deseó con todo el corazón y que hoy ha podido hacer realidad. “Curiosamente a finales del año pasado nos visualicé en un lugar así, lo pedí desde el corazón y cada cosa que vi se cumplió (a pesar de que yo no sabía de la existencia de este lugar); siempre me ha maravillado cómo la intención desde el corazón crea realidades y me corrobora lo poco que usamos esa magia”, agregó la hija mayor de Eugenio Derbez.

La actriz se mostró emocionada por la oportunidad que ha tenido este año en especial de poder celebrar su cumpleaños tal y como siempre lo había deseado, permitiéndose tomarse unas semanas para enfocarse en ella y en su hija. “No cabe duda de que este planeta está lleno de regalos y tesoros para quien los quiera descubrir”, expresó la artista al hablar del hermoso destino que eligió para celebrar su cumpleaños, el cual ha sido muy significativo para ella, pues incluso hace unos meses también fue Costa Rica el lugar en el que pasó unas vacaciones al lado de su hermana Michelle.

Así celebró Aislinn

A través de su perfil de sus historias de Instagram, Aislinn compartió algunos detalles de la celebración de cumpleaños que tuvo en medio de su travesía en Costa Rica. En los videos se puede apreciar como la actriz disfrutó de una increíble cena en compañía de sus amigos, en la que Kailani también estuvo presente, disfrutando de la especial celebración de su mamá, a quienes todos le cantaron Las Mañanitas. “El año pasado mi mente jamás hubiera concebido darme un espacio largo para una experiencia así (pues siempre sentía que estaba demasiado ocupada y saturada), pero este año decidí que seguir viviendo así ya no era opción, vivir esto lo puse como la prioridad más importante… y vaya que ha valido la pena. Infinitamente agradecida con la vida por este cumpleaños y con todas las nuevas personas hermosas que han sido parte de él”, finalizó Aislinn en su mensaje.

