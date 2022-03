'Contigo no es hasta las nubes, es arriba de ellas', Juanpa Zurita a Macarena Achaga

Hace un año, Macarena Achaga y Juanpa Zurita hicieron pública su relación de una manera muy especial. Desde la cima del Pico de Orizaba, la pareja gritaba su amor a los cuatros vientos, al mismo tiempo que celebraba el haber logrado subir a lo más alto de la montaña más alta de México, una hazaña que cumplieron juntos de la mano y que sin duda significó el inicio de una vida de aventuras juntos, por lo que no han dudado en celebrar de lo más emocionados ahora que se ha cumplido el primer aniversario de aquella ocasión en la que sellaron su amor de una manera única y especial, compartiendo nuevos vistazos de su aventura en las alturas y dedicándose los mensajes más románticos.

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, los actores de Luis Miguel, la serie compartieron una serie de fotografías en las que se dejaron ver de lo más enamorados, posando desde lo alto del Pico de Orizaba y sellando su amor con un romántico beso. Como era de esperarse, los famosos se dedicaron las palabras más especiales, dejando en claro que su amor está más fuerte que nunca a un año de aquella hazaña tan importante. “Hoy se cumple un año de haber subido el Pico de Orizaba, la montaña más alta de México. Una hazaña que marcó el inicio de muchas cosas y el cierre de otras. Contigo @macabeso no es hasta las nubes, es arriba de ellas”, escribió Zurita completamente enamorado.

Por su lado, Macarena también compartió algunas fotografías de aquel día tan especial, algunas de ellas tomadas por ella misma, por lo que compartió su propia visión de su romántica aventura en el Pico de Orizaba. “Un año de que la tierra se juntara con las nubes. cualquier montaña que tenga que subir, la quiero subir contigo @juanpazurita”, escribió la guapa actriz de lo más ilusionada, dejando en claro su deseo de seguir compartiendo momentos como este al lado de Juanpa.

El cumpleaños más especial de Macarena

Hace apenas unas semanas, Macarena celebró su cumpleaños número 30 consentida por su amado Juanpa, quien se encargó de hacer de este día el más especial para su guapa novia. Como era de esperarse, el influencer organizó un viaje de aventura para su novia, algo de lo que ambos hicieron eco en sus redes sociales, en donde se dejaron ver disfrutando de un increíble destino natural, en donde presumieron su amor entre cascadas, ríos y un hermoso paisaje. “He querido hacer esto por años y nomás no lo conseguía: tomarme el día de mi cumpleaños para conectar en mi revolución solar. No tengo palabras para agradecerle a la vida lo bonito de cumplir otro sueño, aunque sea tan sencillo como hacer algo que dijiste que querías hacer… vaya, como esto. Ojalá les llegue un poquito de la magia que hicimos con mi cómplice absoluto @juanpazurita. Hbd to me”, expresó Maca emocionada en su perfil de Instagram.

Por su parte, Juanpa Zurita, le dedicó un lindo mensaje a la actriz. El influencer acompañó su felicitación con una foto de ambos disfrutando del destino que visitaron por el cumpleaños de Macarena: “¡Felicidades a esta mujer tan mágica! Felicidades por haber tomado decisiones tan arriesgadas desde niña para perseguir tus sueños. Felicidades por tus valores, por lo atenta que eres con tu familia y la gente que quieres. Por hacer las involucrarte, porque te importa lo que haces y lo que compartes a tu audiencia. Por ser un ejemplo de mujer que inspira a todas -y todos- a lograr sus sueños. Y sobre todo por tu gran corazón. A y felicidades a mí por tener la fortuna de tenerte, ¡Feliz cumpleaños a esta hadita que todos los días nos comparte un poquito de su magia! Te amo”, escribió.

