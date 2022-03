De viaje con su hijo y Lucero, así fue la simpática reacción de Michel Kuri en el aeropuerto

Desde hace casi 10 años, Lucero mantiene una sólida relación sentimental con Michel Kuri, la cual ha demostrado ser a prueba de todo, incluso los rumores. "Afortunadamente, con mi eterno novio, porque somos los eternos enamorados, estoy feliz de la vida. No nos hemos separado, estamos muy contentos juntos”, comentaba el pasado mes de octubre en entrevista con al desmentir las versiones de una supesta ruptura con el empresario. “Él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme. Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos; lo que nos hace permanecer juntos es el amor y el cariño que nos tenemos y ahora estamos más unidos que nunca”, comentaba entonces, dejando ver lo mucho que valora el respaldo que su pareja le ha brindado, siendo que además él es ajeno a la industria del espectáculo. Y quien ha sido testigo del apoyo incondicional de Michel a Lucero ha sido Micho, uno de los hijos de él, y para prueba el video que compartió en sus Instagram Stories. De paso por el aeropuerto, la también actriz fue abordada por la prensa, por lo que prefirió detenerse un momento para atender a los reporteros. Ante esta situación, a su novio no le quedó más que esperarla pacientemente, tal como lo mostró el hijo del empresario por medio de un simpático videoclip; haz click abajo para verlo.

