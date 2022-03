Fedez, el esposo de Chiara Ferragni, anuncia que tiene una enfermedad grave

Lejos de su imagen simpática e irreverente y de aquel glamour que lo ha seguido desde antes de su espectacular boda con Chiara Ferragni, Fedez tomó sus historias de Instagram para dar una noticia que nadie esperaba. A pesar de que los Ferragnez están acostumbrados a compartir su día a día a través de Instagram e incluso tuvieron su propio reality show, esta ocasión ha sido completamente diferente. El músico de 32 años se veía desencajado, viendo a la cámara, con las manos temblorosas y la voz entrecortada, no era para menos, tenía que compartir con sus seguidores algo difícil. Fedez dio a conocer que se le ha detectado una enfermedad grave, la cual todavía no quiere revelar, pero sabe que fue encontrado a tiempo y después de conocer los testimonios de otros pacientes, está más tranquilo.

“Hago este video para exorcizar con la esperanza de que también sea bueno para mí. Desafortunadamente, me encontraron un problema de salud, pero, afortunadamente, se encontró en un buen momento, lo que implica un camino importante, un camino que también siento que puedo contar. Pero no ahora, no en este momento en que necesito aferrarme a mi familia, a mis hijos. Tengo ganas de contarlo en el futuro, porque cuando descubrí lo que descubrí, leer las historias de otras personas me dio consuelo”, se escucha a decir a Fedez en la serie de stories de su perfil de Instagram.

“Si mi historia logra darle un consuelo incluso a una persona que quizás no tenga la suerte de estar rodeada de tantos seres queridos como me pasa a mí con mi hermosa familia, me hace pensar que este paréntesis en mi vida tiene una utilidad y logro darle un sentido, algo que evidentemente no se le puede dar a veces”, continúa, mientras tiene que hacer varias pausas para poder recobrar la compostura y hablar sin romper en llanto, “Recién ahora me doy cuenta de la importancia de poder arrancarle una sonrisa desde el otro lado del dispositivo a alguien que puede estar pasando por un momento difícil”.

Positivo en medio de este gran reto que se le ha presentado y con la fuerza que le dan Leone, de 3 años, y Vittoria de 1, Fedez dijo a la cámara: “Estoy listo para enfrentar esta nueva aventura que la vida me ha presentado. Espero poder dar actualizaciones positivas pronto”.

Por qué se han levantado las alarmas en Italia

Las especulaciones sobre la enfermedad que padece Fedez no han faltado, sobre todo en Italia, en donde es una estrella de la música y tiene una exitosa carrera que ha sido seguida a lo largo de los años. Es por esto que un episodio de hace tres años ha sido retomado y acapara hoy todos los diarios locales. Durante una intervención en La Confessione sul Nove, del 5 de diciembre del 2019, Fedez dijo: “Han encontrado algo llamado desmielización en mi cabeza, tengo riesgo de esclerosis múltiple. Tengo que estar controlado porque es un síndrome comprobado radiológicamente. Esto puede ser, claro, que se convierta en esclerosis”

En aquel momento, confesó que ese diagnóstico era: “El motivo de iniciar un camino para mejorar y elegir mis batallas. A partir de hoy, si pasa esto…para mí, ¿por qué he luchado hoy? Me di cuenta de que había estado detrás de muchas tonterías, muchas personas que probablemente no se las merecían”.

A pesar de esto, la posibilidad de que el diagnóstico actual esté relacionado con estas declaraciones es mera especulación y será hasta que él esté preparado para compartir su historia que se sabrá qué es lo que padece.

Ante esta situación, Chiara no ha bajado las manos: “El amor de mi vida, Fedez, necesita un apoyo extra en estos días. Te amamos más que nunca mi amor, y estarás bien pronto, siempre rodeado por el amor de tu familia, amigos y la gente que te quiere tanto”, escribió.

