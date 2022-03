El Potrillo comparte su felicidad por el nacimiento de su segunda nieta: 'Gracias, vida'

Luego de una larga y dulce espera, los Fernández han recibido por fin a la nueva integrante de la familia: Mía, la hija de Alex y su esposa Alexia. Tal como lo dio a conocer ¡HOLA! en primicia, la bebé vino al mundo este jueves 17 de marzo, convirtiendo a la joven pareja en los papás más felices del mundo. El intérprete no pudo ocultar la gran dicha en su corazón por este momento, pues en el pasado ya había confesado que anhelaba ansioso debutar en la paternidad. Y sin duda quienes comparten con él y su mujer la felicidad por esta buena nueva son Alejandro Fernández y América Guinart, quienes se han convertido en abuelos por segunda ocasión. Tal como lo hizo también la mamá de Alex, El Potrillo ha tomado sus redes sociales para compartir su alegría por en nacimiento de su segunda nieta.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Horas después de que se diera a conocer la llegada de Mía, Alejandro tomó su cuenta de Instagram para compartir su sentir ante este grato acontecimiento. "Gracias, vida. Nada más puedo pedir", escribió el cantante, manifestando su sincero agradecimiento por esta buena nueva que ha recibido su familia. "¡Los amo @alexfernandez.g!", agregó en su publicación y colocó un emoji de corazón. A su vez, el cantante publicó la misma foto que compartió su primogénito del nacimiento de su hija: una hermosa postal en blanco y negro en la que se ve a la bebita rodeada del amor de sus jóvenes padres, al parecer en el hospital.

VER GALERÍA

Como era de esperarse, los seguidores de El Potrillo no tardaron en llenarlo de felicitaciones y buenos deseos por esta formidable noticia. También varios amigos y colegas famosos reaccionaron a su publicación: Juan Carlos Valladares, Paula Echeverría, Maky, Lidia Ávila, Odalys Ramírez y Jimena Pérez, fueron algunos de ellos. Y entre todos los comentarios no podían faltar los de los mismos miembros de la familia, pues Valentina, la hija menor de Alejandro no dudó en expresar su emoción por medio de muchos emojis de corazón que colocó bajo la publicación de su papá. Por su parte, Karla Lavega, novia del intérprete, reaccionó a la buena noticia dando like al post de su galán.

VER GALERÍA

En más de una ocasión, Alejandro ha expresado el gran orgullo que siente por los logros de su hijo mayor, y no sólo en el ámbito profesional, sino también a nivel personal. "Qué rápido pasa el tiempo. Apenas ayer te cargaba en mis brazos y hoy empiezas el viaje para crear tu propia familia",escribía el cantante en su Instagram en mayo del año pasado, al felicitar a Alex por su boda civil con Alexia. "Que el amor guíe sus decisiones en el día a día y los acompañe a dónde quiera que vayan. Siempre contarán conmigo", continuaba entonces en su mensaje, brindándole a su primogénito y a su esposa su mejor consejo. "Bienvenida a nuestra familia, querida Alexia. Que Dios los bendiga. ¡Los amo!", finalizaba su mensaje. Y en septiembre del año pasado, luego de que se diera a conocer públicamente que Alex esperaba su primer bebé, El Potrillo confesó estar muy emocionado. "Y ahora que Alex me acaba de dar la noticia, pues feliz, esperando al otro nieto", comentó en aquel momento en entrevista para Televisa Espectáculos.

Alex y Alexia, su gran debut en la paternidad

La mañana de este 17 de marzo, exactamente a las 9:45 am, Alex Fernández y su esposa Alexia le dieron la bienvenida a su hija Mía, a quien desde hace tiempo esperaban llenos de ilusión. Según pudo saber ¡HOLA!, la bebita pesó 3.15 kilogramos y midió 48 centímetros, y aunque aún es muy pronto para saber a quién se parece la pequeña, al parecer guarda un ligero parecido cin su guapa mamá. El nacimiento ocurrió en Guadalajara, tal como el joven cantante lo tenía previsto, pues en es en la capital tapatía donde reside gran parte de la familia. "¡Oficialmente soy el hombre más feliz del universo!", escribía ayer el primogénito de El Potrillo al presentar en sus redes sociales a su hija. "Gracias amor por el mejor regalo", agregaba en su mensaje refiriéndose a su esposa.

VER GALERÍA