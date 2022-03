PRIMICIA: Alexia Hernández y Álex Fernández le dan la bienvenida a su hija Mía

¡Ya nació Mía! Esta mañana los Fernández recibieron a su integrante más joven, la pequeña hija de Alexia Hernández y Alejandro Fernández Jr. La bebé llegó al mundo a las 9:45 am de este 17 de marzo, como ¡HOLA! ha podido saber en primicia. La primogénita del hijo de Alejandro pesó 3.15 kilogramos y midió 48 centímetros, la bebé llega para convertirse en la segunda nieta de América Guinart y El Potrillo quienes, hace unos días, se reunieron para celebrar el primer cumpleaños de Cayetana.

El esperado día llegó para Alexia Hernández y Álex Fernández quienes esta mañana debutaron como papás con la llegada de Mía, su primera hija. Con un ligero parecido a su mamá en estos primeros momentos, Mía nació en Guadalajara, ciudad en la que reside la mayor parte de la familia Fernández que, apenas hace unos días, se reunió para celebrar el primer cumpleaños de Cayetana, hija de Camila Fernández y Francisco Barba. A pesar de que Alexia sabía que estaba a días de recibir a Mía, la tapatía acudió al cumpleaños de la hija de su cuñada y se mantuvo muy activa durante las horas previas al nacimiento de su bebé pues, apenas hace unas horas compartió una foto la habitación a Mía.

Según ha revelado en varias entrevistas, para Álex Fernández la llegada de Mía es un sueño hecho realidad pues desde que era muy joven supo que la paternidad sería un plan a corto plazo. Durante todo el embarazo de Alexia, el cantante se mostró muy entusiasmado con cada detalle de la dulce espera, desde que le informó a Don Vicente Fernández que sería bisabuelo, hasta cuando, de la mano de su mujer, compartió con sus seguidores el sexo de su bebé, una niña que llega a la familia para convertirse en la mejor compañera de juegos de Cayetana, su prima mayor.

El año pasado, durante una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, Álex confesó que su gran anhelo siempre había sido la paternidad: “Yo siempre, como lo he dicho muchas veces, (he querido) ser papá joven. Eso es algo que tuve la experiencia de vivirlo con mi papá, que él me tuvo muy joven, y hemos tenido una relación muy buena, muy bella, de padre e hijo, pero también como amigos, que eso es algo que también me gustaría con mis hijos”, explicó el cantante quien, como su papá quiere una gran familia, aunque su esposa confesó a Ventaneando que llegaron a un acuerdo de tener tres hijos.

El anuncio de la llegada de Mía

Fue en septiembre del año pasado cuando, Alexia y Álex dieron a conocer, en exclusiva para ¡HOLA! que estaban en la dulce espera de su primer hijo. En aquella ocasión, el cantante nos contó cómo fue que le dio la noticia a Don Vicente Fernández quien sí tuvo conocimiento de que Mía venía en camino: “Mi abuelo cree que es un niño”, nos comentó en aquella ocasión, desafortunadamente, sólo un mes después de esta entrevista, El Charro de Huentitán fue ingresado al hospital. Tiempo después, los orgullosos padres se enteraron que su bebé era una niña, una noticia que llenó de emoción a toda la familia.