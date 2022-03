Claudia Martín y su novio disfrutan de una romántica escapada a la playa

Tras vivir momento complicados el año pasado, Claudia Martín se encuentra sin duda en su mejor momento. La guapa actriz está cosechando el éxito que ha obtenido su nueva telenovela, Los ricos también lloran, en la que tiene el papel protagónico. Además, está disfrutando de su noviazgo con el también actor Hugo Catalán. Pese a haber vivido un desencanto en temas del corazón a raíz de su divorcio, la guapa intérprete nunca dejó de creer en el amor y prueba de ello es que ahora se encuentra nuevamente ilusionada. La ojiverde se ha querido adelantar a la primavera y con su galán a su lado, ha emprendido un romántico viaje a la playa, desde donde dejado ver lo feliz y enamorada que está.

Claudia tomó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores un bella postal desde los aires, pues se encontraba volando cerca del volcán Popocatépetl, sin embargo, no reveló cuál era su destino ni si estaba acompañada. Fue hasta horas más tarde que su novio compartió una hermosa postal con la actriz como protagonista que se supo que habían viajado juntos a la playa. "Mi amor @claudia3martin", se leía sobre la imagen que Hugo publicó en sus Stories, en cual se alcanzaba a ver a la guapa intérprete caminando a orillas del mar, con el atardecer como telón de fondo. Ella no tardó en retomarla en sus propias historias, sin agregar ningún mensaje, dejando que la fotografía, aparentemente tomada por su galán, hablara por sí sola.

Y esta mañana, la actriz publicó la misma foto en su feed junto a un profundo mensaje: "Y de pronto… sabes a dónde perteneces…", escribió en su publicación, agregando además algunos emojis alusivos a la puesta del sol y a la playa. Si bien al parecer la actriz se refirió con estas palabras al espectacular lugar en el que fue retratada, bien podría tratarse además de una reflexión sobre el momento de plenitud en el que se encuentra actualmente. Más tarde, la protagonistas de teenovelas compartió una nueva imagen de esta escapada romántica, esta vez tomada desde el interior de su habitación, con una vista del mar a través de las cortinas. Esta fotografía, que tampoco acompañó de texto, transmitió sin duda la paz y la tranquilidad de los que Claudia está disfrutando en este merecido descanso. Aunque la intérprete no reveló su destino, bien podría tratarse de alguna playa de su natal Oaxaca, lugar en el que disfruta pasear.

Cómo pasaron de ser amigos a algo más

Actualmente no es para nada extraño que Claudia y Hugo intercambien románticas dedicatorias en redes sociales, de hecho, hace apenas unos días el actor publicó una foto en blanco y negro de los dos fundidos en un apasionado beso. Sin embargo, antes de que iniciara su historia de amor ellos eran tan sólo amigos y colegas. Recientemente la actriz habló sobre los inicios de su romance y reveló que su novio estaba un poco incrédulo al respecto. "Fue chistoso porque yo era como que la sí quería y él era como de: ' ¡Oh! ¿Está pasando o no está pasando?'", contó la guapa actriz en entrevista para Despierta América hace unos días. "Primero nos acercamos como amigos y luego ya como algo más y fue así, como que decía él: '¿En serio sí me va a hacer caso?' Y yo así de: 'Es que tú me gustas'. Sí fue muy simpático", agregó entonces.

La actriz dijo que Hugo se ha convertido en un gran apoyo y contó que desde el inicio de su relación quiso ser muy honesta con él. "Me siento libre, como que, yo llego y le digo: 'Esto soy, soy quien soy', y él dice: 'Perfecto, yo te apoyo de aquí en adelante'. Y ese respeto a mi persona para mí es invaluable. Me impulsa, y eso para mí es mágico", compartió. Tal como lo ha demostrado con este noviazgo, Claudia nunca se cerró a la posibilidad de enamorarse de nuevo pese a haber vivido una desilusión al terminar su matrimonio. "Jamás voy a dejar de creer en el amor, porque es el motor del mundo y bueno, ahorita específicamente de pareja, es igual, nunca me he cerrado, nunca me cerré y estoy feliz, estoy agradecida, aprendiendo mucho de la persona con la que estoy", comentó.

