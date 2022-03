'Me tengo que ir', la reacción del periodista mexicano Fernando del Rincón ante al amenaza de bomba en Ucrania

En su papel como periodista, Fernando del Rincón ha tenido que viajar desde su hogar en Estados Unidos para seguir de cerca la noticia y llevarla al público. Pero esta vez no se trata de una jornada electoral en algún país de sudamérica, sino de un conflicto bélico al otro lado del Atlántico. El comunicador mexicano, quien trabaja como corresponsal y reportero para la cadena CNN en Español, se trasladó a Ucrania recientemente para hacer la cobertura de la situación que se vive en dicho país derivada de la guerra que se disputa con Rusia. Y ha sido durante los primeros días en esta región de Europa que el comunicador ha tenido que abandonar un transmisión en televisión debido a una posible amenza de bomba, anunciada por una alarma.

Eran poco más de las 4 de la mañana en Lviv, Ucrania, cuando Fernando se enlazó hasta Estados Unidos con sus compañeros del programa Conclusiones, en el estudio de CNN en Español, para compartirles su reporte de la situación en dicho país. Sin embargo, el reportero tuvo que interrumpir su informe y moverse de este lugar junto a su equipo, pues inesperadamente sonaron las alarmas que anuncian amenaza de bombardeo. "Están sonando las alarmas antiaéreas... Eso que escuchan de fondo es el sonido más terrorífico, el más terrorífico que puedan escuchar los ucranianos y cualquiera de nostros que nos encontramos en este lugar", comentó aún en vivo, dejándose ver calmado, pero ciertamente con preocupación. " Yo tengo que interrumpir mi transmisión des de este lugar, estoy obligado a acercarme al refugio más cercano... Será mi compañero Rafael Romo quien continuará con la transmisión, lo mantendré al tanto en cualquier momento de lo que ocurra... Tenemos que salir en este momento... Están las alertas sonando, me tengo que ir, me tengo que ir", concluyó, despidiéndose abruptamente del auditorio al otro lado del mundo.

En las redes sociales de la cadena estadounidense se mostró el momento en el que el periodista y su equipo se movilizaron rápidamente para resguardarse en el refugio, el cual, afortunadamente estaba muy cerca de donde hicieron su transmisión. "Vamoa a un subterráneo del lugar donde estamos grabando para resguardarnos porque están las alertas antiaéreas... Esperemos que en realidad no haya un bombardeo porque eso puede hacer que nos quedemos ahí por tiempo indefinido metidos allá abajo", expresó Fernando mientras caminaba rapídamente llevando una mochila consigo, al parecer grabado por un teléfono por alguien de su equipo.

Afortunadamente, a salvo

Un par de horas después de estos angustiosos momentos que llegaron hasta los televidentes en Estados Unidos, Del Rincón pudo reportarse nuevamente, esta vez en sus propias redes sociales. "Ya estamos a salvo, salimos del búnker, no hubo bombarderos. Gracias por tanto apoyo y preocupación, no tengo cómo agradecerles más que con mi trabajo", escribió en una publicación en su cuenta de Instagram. Justo a su mensaje, el correponsal compartió un video en el que, visiblemente más tranquilo, actualizó sobre la situación que vivió momentos antes. "No quería dejarlos con el pendiente", expresó, luego de mencionar que varios familiares estaban atentos a lo ocurrido. "Agradecerles de corazón... Perdón si hablo un poco lento, estoy cansado, ha sido un día largo, además esta última situación que se presentó con las sirenas antiaéreas que empezaron a sonar, tuve que dejar el programa, pero estamos bien. Fuimos al búnker, estuvimos ahí un rato y ya luego nos dieron la luz verde para salir", contó.

"Es el primer día que estamos aquí en Ucrania, en Lviv, y pues así nos tocó que nos recibieran las alertas, las alarmas antiaéreas. Gracias a todos de verdad, se agradece mucho, no tengo cómo darles las gracias de que estén tan al pendiente", continuó en su video, reiterando una y otra vez su agradecimiento y detallando que Julián Zamora, su productor, también se encontraba bien. "Y pues bueno, ya sabíamos que veníamos a esto y que estamos expuestos a muchas cosas, estas alarmas antiaéreas fueron la muestra... Pero es parte del trabajo y esto es lo que se hace", agregó.

