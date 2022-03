David Zepeda explica por qué no ventila sus romances y confirma: 'Estoy soltero'

Ser famoso no es un asunto sencillo y eso lo sabe muy bien David Zepeda, quien a raíz de sus éxitos profesionales como galán de teatro y telenovelas ha tenido que hacer frente al creciente interés que despierta su vida privada. Precisamente, uno de los aspectos que más acapara la atención entre sus fans y la prensa es el relacionado con los asuntos del corazón, un ámbito que el intérprete prefiere mantener fuera de foco por una razón que considera importante. Eso sí, en una reciente charla tomó la decisión de revelar que en este momento se encuentra soltero, una etapa que asegura disfruta al máximo mientras se mantiene enfocado en sus múltiples proyectos profesionales.

Con la amabilidad que lo distingue, Zepeda se tomó un tiempo para conversar con las cámaras del programa matutino Hoy, espacio en el que explicó el porqué de su actitud al tratar de proteger su ámbito personal. “El público merece un respeto enorme y no debe uno de estar ventilando con qué niña saliste y con qué chica saliste…”, aseguró el actor de historias como Mi Fortuna es Amarte o Vencer el Desamor, quien hizo énfasis en la importancia de destacar solo lo que tenga que ver con su trabajo. “Si se da y la presentas (a la pareja) pues fabuloso, tampoco es que oculte a mi novia o a mi pareja, o la niña con la que esté saliendo, pero prefiero que conozcan más esa parte, la parte profesional y a lo que me dedico…”, confesó.

Zepeda también se sinceró sobre cómo prefiere llevar su vida lejos de los reflectores y los sets de filmación, un privilegio que ha podido mantener a pesar de la curiosidad que despierta su entorno privado, como ocurre con otras celebridades. “Soy una persona que lleva una vida sencilla, bonita, hogareña, familiar, rodeada de gente muy cercana casi siempre, y me la paso también muy bien en esa parte…”, comentó el galán, quien puso fin a la incertidumbre al revelar que, por ahora, no hay alguna chica de la que se encuentre enamorado. “Estoy soltero y estoy disfrutando mucho de eso…”, confirmó en otro instante de la plática.

Y mientras todo transcurre con calma para él en lo sentimental, Zepeda se encuentra muy agradecido por su reciente éxito profesional, tras la concluir las transmisiones de la telenovela Mi Fortuna es Amarte, en la cual compartió créditos con Susana González interpretando uno de los personajes que se convirtió en el favorito de los televidentes. “Cuando en la calle me gritan Chente (como el personaje) quiere decir que hubo conexión fuerte con la gente…”, señaló en entrevista para el diario mexicano El Universal, en donde reiteró su agradecimiento hacia el productor de la historia, Nicandro Díaz, así como a todas las personas que integraron el equipo. “Se siente triste cuando todo se acaba. La gente se convierte en tu familia por seis meses y no es algo que se olvide”, afirmó.

¿Qué dice David Zepeda de su exnovia?

En enero de 2020, David Zepeda y Lina Radwan, con quien mantuvo un noviazgo por casi 11 años, tomaron la decisión de poner punto final a su romance. Pero más allá de esa circunstancia, ambos mantienen un estrecho lazo de amistad del que se sienten orgullosos, sobre todo por las buenas experiencias que protagonizaron como enamorados. “Vivimos tiempos hermosos y los seguimos viviendo. Como pareja tuvimos tiempos hermosos y ella me ayudó a crecer, a desarrollarme, fue parte fundamental en mi vida y sigue siendo mi familia y yo siempre estaré ahí apoyándola en sus sueños, en sus objetivos…”, dijo el intérprete en una entrevista concedida a Televisa Espectáculos en marzo de 2021, en donde también aseguró no sentirse presionado por encontrar el amor. “No estarlo como buscando, hay que dejar que las cosas vayan fluyendo, no es algo como que me preocupa demasiado. He salido con algunas niñas hermosas, he conocido muchas niñas extraordinarias pero vamos paso a pasito…”, dijo.

