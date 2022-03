Los Fernández se pronuncian sobre la bioserie de don Vicente, afirman que Televisa sí sabía de la demanda

Luego del estreno de la miniserie de Televisa, El último rey, el hijo del pueblo, la cual está inspirada en la vida del fallecido Vicente Fernández, la familia del cantante, a través de sus abogados, ha emitido un nuevo comunicado en el que ha fijado su postura respecto a la transimisión del primer capítulo de esta producción, pues tal y como la familia lo había anunciado previamente, un juez les había consedido la suspeción del estreno y transmisión de la bioserie por considerar que se hace uso indebido de la imagen, vida y obra del artista. Algo que finalmente no sucedió, pues la televisora sí transmitió el primer capítulo conforme a lo planeado, el pasado 14 de marzo, argumentando no haber sido notificados de manera oficial de la decisión del juez. Sin embargo, en un nuevo pronunciamiento, los Fernández han desmentido los dichos de la empresa, pues incluso han detallado las estrategias legales que Televisa ha implementado para poder ampararse y continuar con sus planes, evidenciando así que la compañía de medios de comunicación sí estaría al tanto de la prohibición que tienen de transmitir esta producción.

El despacho Vicente del Toro Carazo Abogados, que representa a los Fernández en este caso, afirmó que aunque la televisora aseguró públicamente no estar al tanto de la prohibición del juez, la realidad fue que la empresa sí tendría conocimiento de esta demanda y que incluso intentó ampararse ante la decisión de la autoridad de frenar el estreno de esta producción, algo que finalmente no se le concedió. “Nos resulta inexplicable que hubieren salido públicamente el lunes 14 en afirmar no estar notificados de las medidas que les prohibía y siguen prohibiendo salir con esa ilegal bioserie, mientras que la verdad es que el domingo 13 habían promovido un juicio de amparo ‘urgente’ reclamando haber sido notificados de las medidas en cuestión y pidiendo la suspensión que el juez negó, por no estar en los supuestos de ley para concederse de plano”, se puede leer en un fragmento del comunicado que ha sido publicado en las redes sociales del cantante. “Lo que queda claro es que en su demanda reconocen haber sido notificados de las medidas que desconocieron públicamente”, agregaron.

Fue el pasado lunes 14 de marzo a las 20:30 horas cuando salió al aire el primer capítulo de la miniserie basada en la vida de don Vicente Fernández, tal y como Televisa lo venía anunciando de tiempo atrás, por lo que, según han detallado los abogados de la familia en el comuicado, la empresa tendría que rendir cuentas ante las autoridades en algún momento. “(La televisora) Decidió violar las medidas que le fueron impuestas, desafiando a las autoridades federales al transmitir el primer capítulo de la ilegal bioserie y cada acto de desacato que realice en ese sentido, tendrá consecuencias legales”, señalaron.

Señalan incongruencias en el actuar de Televisa

Por otro lado, los abogados de la familia Fernández no han recalcado la forma en la que supuestamente se ha conducido públicamente ante este caso, haciendo énfasis nuevamente en las estrategias legales de la empresa para poder ampararse y frenar la demanda de la familia, algo que hasta el momento no han conseguido. “De manera increíble le piden al juez de amparo en domingo que les conceda una suspensión de plano porque dicen es inminente que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) les imponga una multa excesiva”, señalaron. “En otras palabras, reconocen de manera implícita que van a violar las medidas que les fueron impuestas y que temen que esa conducta tenga por consecuencia la imposición de multas excesivas. Un completo descaro”, aseveró Del Toro Carazo Abogados.

Televisa se anota una victoria en el caso

Luego de que los Fernández fijaran su posición, la televisora se ha vuelto a pronunciar a través de sus canales oficiales en redes sociales, donde han confirmado que un juez federal les otorgó el amparo contra las medidas precautorias que había ordenado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por lo que la serie continuará transmitiéndose conforme a lo planeado. "Con esta resolución judicial federal se confirma lo manifestado por las empresas promoventes del amparo, esto es, la autoridad no puede suspender de manera precautoria la serie 'El último rey. El hijo del pueblo' que se transmite por Las Estrellas", indicaron en un comunicado.

