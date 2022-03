Fernanda Castillo reflexiona: 'Hasta que eres madre entiendes la plenitud del amor'

Hace poco más de un año, la vida de Fernanda Castillo cambió por completo pues, luego de una larga y dulce espera, debutó al fin en la maternidad. La actriz y Erick Hayser le dieron la bienvenida a su pequeño Liam, a quien ya esperaban ansiosos y llenos de ilusión. Si bien la nueva mamá enfrentó una situación difícil de salud tras el nacimiento de su bebé, lo cierto es que las alegrías y momentos de plenitud han superado por mucho aquel bache. Tras un tiempo como madre de tiempo completo, la intérprete decidió retomar su carrera en la actuación, pero no con una telenovela o serie, sino con una obra de teatro. Y ha sido justamente al hablar de su actual proyecto profesional que Fernanda ha aprovechado para expresar su sentir también respecto a la feliz etapa que hoy vive en el plano personal.

A 16 años de que trabajaron juntos en el musical Hoy no me puedo levantar, Fernanda ha coincidido nuevamente con Alan Estrada en la obra Siete veces adiós, sin embargo, este proyecto es especial por una significativa razón. “Es mi primer proyecto después de tener un bebé, siento esta vibra de vida y de gratitud”, dijo en entrevista para el diario El Universal. “No es sólo regresar al teatro, es regresar al teatro de la mano de amigos, con un proyecto en el que creo, que me emociona, me ilusiona”, agregó sobre la puesta en escena que se estrenará este viernes en el Teatro Ramiro Jiménez de la Ciudad de México.

Al hablar de la historia de amor en esta obra de teatro, fue inevitable para Fernanda sentirse identificada, pues la trama explora este sentimiento en todas sus posibilidades, y no sólo en el que une a una pareja de enamorados. “Es parte de lo que yo siento con mi hijo y con mi pareja”, comentó la estrella de series como Enemigo íntimo. “Es cierto que hasta que eres madre entiendes la plenitud del amor completo e incondicional que no cambia, que nunca se acaba”, reflexionó la actriz, quien en diciembre de 2020 conoció a su pequeño Liam. “Me encanta que es un obra muy honesta que tiene muchas perspectivas, así es el amor, cada quien lo ve desde el rol que le toque jugar”, agregó.

Fernanda explicó que, ahora que es mamá sus prioridades son distintas, por lo que se inclina a adaptar sus proyectos a esta faceta de su vida. Y es que aunque Siete veces adiós está prevista para presentarse durante ocho semanas únicamente, en caso de que se extendiera la temporada preferiría alternar su protagónico con otra actriz para no despedirse de la obra y tampoco separarse mucho tiempo junto a su bebé. “Actualmente quiero elegir muy bien mis proyectos”, explicó la actriz. “Estoy en un momento en que las prioridades han cambiado para mí y dejar unas horas a mi chiquito para poder crear tiene que ver en que creo mucho en esta historia, en la fuerza que tiene y que vale la pena, es lo que quiero enseñarle a mi hijo: que hay que luchar por los sueños”, agregó.

¿Repetirá la experiencia de ser mamá?

Fernanda ha sido abierta a la hora de hablar sobre su maternidad, y ha confesado estar maravillada con la noble labor de criar a Liam. “Lo he disfrutado mucho, la verdad es que nunca pensé que lo iba a disfrutar tanto, que me iba a sentir tan plena, tan rebasada, tan emocionada cada vez que lo veo, tan agradecida con la vida de estar presente para él y de tener la responsabilidad de encaminarlo por un buen lugar”, dijo el mes pasado en encuentro con la prensa en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol. “Lo veo y la verdad es que hay prioridades ya en la vida. Antes estaba yo y mi pareja, mis amigos, mi trabajo y ahora está él y lo que él necesite. Resulté mejor mamá de lo que me hubiera imaginado”, dijo entonces al referirse a su pequeño. En esta ocasión, la intérprete además fue cuestionada sobre si le gustaría volver a tener otro bebé en algún futuro, a lo que respondió de manera simpática, pero dejando entrever que es una posibilidad que descarta, al menos por ahora. “No, por el momento me gusta dormir, ya regresé a dormir un poquito y ahí nos vamos a quedar”, confesó.

