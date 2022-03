Kylie Jenner reaparece en redes y se confiesa sobre el post-parto: ‘Ha sido muy duro’

Han pasado 6 semanas desde que Kylie Jenner y Travis Scott recibieron a su segundo hijo, Wolf Webster, y pocos han sido los detalles que la influencer ha compartido en sus redes sociales sobre el nacimiento de su bebé. En un acto sin precedentes, esta tarde, la empresaria reapareció en Instagram para abrir su corazón con sus más de 300 millones de seguidores para hablar de la salud mental y de lo retador que está siendo para ella el post parto, una experiencia de la que ha hablado abiertamente. La hija menor de Kris Jenner comenzó esta breve charla con su comunidad en esta red social con un boomerang en el que la vemos en una escaladora.

Después de tomarse una pausa total en redes sociales para disfrutar de los primeros días de vida de su bebé, parece que la influencer quiere retomar poco a poco su actividad en Instagram donde, con un look muy casual para hacer ejercicio, la cara lavada y su larga cabellera lacia, suelta, Kylie habló como nunca de la maternidad y de los retos que ha tenido que asumir ahora que es mamá de dos: “Solo quiero decirles a las mamás que están en post-parto, que el post-parto no ha sido fácil, ha sido muy duro”, reconoció Jenner quien, cuando tuvo a su primogénita Stormi, prefirió guardarse todos los detalles de su debut como mamá.

Como nunca, Kylie se mostró más sincera que nunca con sus seguidores a quienes les confesó que está viviendo un post-parto completamente distinto al que sintió cuando nació Stormi: “Esta experiencia para mí, personalmente, ha sido un poco más dura que con mi hija”, detalló. La influencer reveló que ha representado un reto en todos los aspectos de su vida: “No es fácil mental, física y espiritualmente, es una locura”, reconoció. La empresaria contó que quiso abrirse con sus seguidoras por una razón muy importante: “No quería simplemente volver a la vida sin decir esto, porque creo que podemos buscar en internet y podría parecer mucho más fácil provocando presión sobre nosotros, pero tampoco ha sido fácil para mí”, dijo sincera.

Con el objetivo de ayudar a otras mamás que están lidiando con un post-parto complicado, Kylie se mostró vulnerable y más transparente que nunca: “Ha sido dura. Y sólo quería decir eso. Ni siquiera pensé que llegaría a este entrenamiento hoy, pero estoy aquí y me siento mejor”, reconoció. La menor de los Jenner reveló que esta situación le ha dejado una gran lección: “Está bien no estar bien. Una vez que me di cuenta de eso, que me estaba presionando a mí misma, no dejo de recordarme que hice un ser humano completo, un niño hermoso y saludable”, explicó con la esperanza de que alguna mamá que está pasando por lo mismo se sienta identificada con ella.

No hay prisa de regresa

Kylie dejó claro que se tomará el tiempo necesario para retomar su vida: “Tenemos que dejar de presionarnos para volver, ni física, ni mentalmente, después del nacimiento. Así que sólo les envío un poco de amor. Los amo chicos”, finalizó Kylie a quien veremos próximamente en The Kardashians, el reality que se estrenará el próximo 14 de abril por la pantalla de Hulu. La influencer dio a luz el pasado 2 de febrero, a mes y medio de recibir a su pequeño Wolf quien llegó justo cuando su hermana mayor, Stormi, cumplió 4 años de edad.