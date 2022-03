En un mano a mano en la pista, Victoria Ruffo y José Eduardo Derbez

Desde que Victoria Ruffo irrumpió en TikTok, la actriz no ha hecho más que ganarse el corazón de miles de internautas, tanto así que, a poco tiempo de haber abierto su perfil, la actriz ya acumula más de millón y medio de seguidores. Y es que Victoria se ha dejado ver a través de este medio como pocas veces solíamos verla, mostrando su lado más divertido en compañía de algunas de sus compañeras como África Zavala o Geraldine Bazán, quienes le han enseñado las coreografías virales más divertidas. Sin embargo, para su más reciente video, la protagonista de telenovelas como La madrastra se ha hecho acompañar nada más y nada menos que de su hijo mayor: José Eduardo Derbez, quien ha intentado seguirle el paso a su mamá en la pista de baile. Y aunque el joven de 29 años se ha esforzado a la hora de demostrar que es un excelente bailarín, lo cierto es que su madre lo ha superado por mucho, por lo que no le ha quedado más remedio que la improvisación. Da play al video y no te pierdas del divertido momento que ha protagonizado Victoria Ruffo al lado de su famoso hijo.

