América Guinart y su enérgico mensaje: 'Esto es una difamación para mí'

En medio de la polémica que enfrenta la familia Fernández, quienes a través de la vía legal han intentado impedir el estreno de la miniserie de Televisa inspirada en la vida de don Vicente Fernández, al considerar que se está haciendo uso indebido del nombre e imagen del fallecido cantante, ahora ha sido América Guinart, madre de los tres hijos mayores de Alejandro Fernández, quien ha alzado la voz en contra de Olga Wornat, autora del libro El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández -en el cual está basada la serie que ha causado incomodidad a la familia del ‘Charro de Huentitán’-.Y es que tras difundirse una entrevista que le realizó Mara Patricia Castañeda a Olga recientemente, América se vio aludida en esta polémica, pues la escritora de origen argentino ha mencionado entre sus fuentes más cercanas a gente vinculada con la familia y entre ellas a las “exesposas” de Alejandro Fernández, por lo que Guinart no ha dudado en salir a aclarar la situación, dejando en claro el gran amor y respeto que tiene por las familia. Cabe aclarar que América ha borrado el mensaje tiempo después de publicarlo, explicando la razón de por qué lo hizo: "Eliminé mi publicación porque creo que no vale la pena dar más importancia a quien no la merece. Ni yo, ni nadie vinculado de manera cercana a mí ha dado entrevista alguna hablando mal de la familia Fernández de quien mis hijos y nietos forman parte", expresó.

A través de su perfil de Instagram, América compartió un video de un extracto de la entrevista en la que Olga Wornat hace referencia a las fuentes que consultó a la hora de escribir el libro dedicado a don Chente, luego de que Mara la cuestionara sobre las personas que le dieron información sobre la vida del intérprete. Fue entonces que Olga mencionó a las exesposas de Alejandro, sin referirse a alguien en específico. Al pie del clip, Guinart compartió un enérgico mensaje en el que dejó clara su postura respecto a las declaraciones de la argentina, sobre todo porque dijo, ella es la única exesposa del 'Potrillo', desmarcándose así de cualquier insinuación al respecto. “Me estoy enterando de esta entrevista. Yo hasta el día de hoy soy la única exesposa que Alejandro tiene. Esto es una difamación para mí. Yo no conozco a esta mujer. En mi vida la he visto”, expresó consternada.

América continuó con su mensaje negando haber tenido contacto con Olga en alguna ocasión, reiterando el gran amor y respeto que tiene por los Fernández, a quienes considera su propia familia. “Yo siempre doy la cara a todo, que me diga de frente si alguna vez me entrevistó. Los Fernández son la familia de mis hijos y yo jamás me prestaría a difamarlos y a jugar estos juegos tan bajos que no son parte de mi naturaleza. ¡Qué fácil es ponerte a hablar o a escribir de la vida de los demás! A mí no me involucren ni me difamen en situaciones en las que nada he tenido que ver”, finalizó.

Su amor por los Fernández

Tras su relación con Alejandro Fernández y el nacimiento de sus hijos, América se convirtió en una integrante más de los Fernández, orgullosa de ser parte de esta gran familia que se mantiene unida. De hecho, el cariño que profesa por cada uno de sus integrantes es muy especial, algo de lo que habló durante su reciente conversación que sostuvo con sus seguidores en Instagram. “Para mí mi mamá Cuca ha sido como otra mamá para mí. De verdad la adoro. Vicente chico, lo amo, lo adoro y a sus hijos. Gerardo es un gran papá, es un gran esposo, es un abuelo excelente, Gerardo también merece mucha admiración por mí por cómo es con su familia. Alejandra es una divina siempre…”, aseguró frente a la cámara.

Cabe destacar que, para América, la partida de don Vicente Fernández fue un instante doloroso, pues siempre lo consideró como a un segundo padre. Es por eso que le dedicó una emotiva despedida que quiso compartir con todos sus seguidores. “Se apaga una estrella, pero su brillo quedará siempre entre nosotros. Un adiós muy difícil. Mucho que agradecerle papá Vicente. Gracias por presentar a mis papás y contribuir así a que yo viniera al mundo. Vuele alto como lo hizo en vida. Vivirá siempre en mi corazón y en el de millones de personas que lo amamos”, escribió, ilustrando sus palabras con fotos junto al ‘Charro de Huentitán’.

