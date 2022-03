Jacky Bracamontes se sincera y habla de cómo es su relación con su suegra

Para nadie es un secreto que Jacky Bracamontes es una mujer de familia. La guapa presentadora lo ha dejado en claro en más de una ocasión a través de sus redes sociales, donde suele compartir los detalles más especiales de su día a día, dejándose ver completamente entregada a sus cinco hijas, Jacky, Renata, Carito, Paula y Emilia, quienes sin duda son el centro de su vida. Y aunque la actriz es muy abierta a la hora de hablar de su vida familiar, lo cierto es que es muy poco lo que se sabe sobre la relación que mantiene con la madre de Martín Fuentes, doña Virginia Telich, algo de lo que recientemente habló durante una entrevista en la que dejó en claro el gran cariño que tiene por su suegra.

Fue durante su participación en el programa Mesa caliente, que la hermosa tapatía abrió su corazón para hablar de su vida familiar y su faceta de madre, dedicando un espacio muy especial para referirse a la cercana relación que ha forjado con su suegra, a quien Jacky le tiene mucho cariño, según reveló en esta amena charla. “La verdad es que la quiero mucho, es una señora muy linda, de hecho pasa temporadas con nosotros aquí en Miami, porque ella vive en México, pero se viene… le mando un beso”, expresó la protagonista de telenovelas como Las tontas no van al cielo.

Jacky ahondó más en el tema y compartió detalles de la forma en la que se relaciona con su suegra, evidenciando que cada que doña Virginia los visita en Miami, siempre está al pendiente de lo que suceda en casa, por lo que sin duda es un gran apoyo para la actriz y su marido. “Y la verdad, al contrario, siempre está: ‘qué hago, qué te ayudo…”, siempre está al pendiente y me dice: ‘Si estoy aquí es para ayudarte’”, explicó de lo más conmovida, reiterando el gran cariño que tiene por ella y lo agradecida que está por la linda relación que han logrado construir.

Una mujer de familia

En la misma charla, Jacky Bracamontes también hizo referencia a la forma en la que pasó los meses que el mundo se detuvo debido a la pandemia, revelando que esta temporada la pasó en compañía de sus cinco hijas, su esposo, sus papás y su suegra, algo que hizo que estos meses fueran más llevaderos, pues al ser varios en un mismo lugar, todo fue un poco más entretenido. “Mi casa es una fiesta siempre. ¿Qué fue lo que nos hizo sobrevivir a la pandemia? Que estábamos todos juntos, que somos una familia grande”, expresó Jacky sobre lo importante que fue para ella estar rodeada de su familia en momentos tan impredecibles como lo ha sido la pandemia.

Y es que para la actriz, el poder estar unidos durante ese tiempo, los hizo pasar este tiempo de la mejor forma posible. “Yo me ponía a pensar, tengo amigas que tienen un solo hijo o una sola hija, y me decían: ‘ya no sé cómo entretener al niño…’. En cambio aquí, yo las dejaba solas a las cinco y se inventaban: ‘mamá, te vamos a hacer un show’, hacían baile, hacían show, actuaban, bailaban, jugaban juntas y luego se peleaban, y luego se volvían a encontentar”, explicó la modelo al hablar de lo importante que es para ella contar con una familia numerosa.

