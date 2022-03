Paola Rojas, Natalia Téllez, Celina del Villar, las invitadas de Daniela Magún en una ocasión muy especial

Para Daniela Magún no hay nada más importante que sus hijos. Algo que ha quedado en claro en más de una ocasión a través de sus redes sociales, donde suele mostrar algunos detalles de su vida familiar y de su faceta de madre, a pesar de que suele ser muy discreta con lo que sucede al interior de su vida privada. Sin embargo, cuando se trata de ocasiones muy especiales, no duda en compartirlas con sus seres queridos, sus amigos más cercanos e incluso con sus fans. Tal y como sucedió este lunes 14 de marzo, cuando la cantante de Kabah celebró el Bar Mitzvah de su hijo Liam, el mayor de sus dos retoños, quien recientemente cumplió 13 años. Como era de esperarse, la también conductora se hizo rodear de su círculo más cercano, entre ellos sus compañeros del grupo Kabah y las de Netas Divinas, quienes pasaron un momento de celebración muy especial al lado de Daniela y su familia.

Fue a través de las redes sociales de Paola Rojas, Natalia Téllez y Celina del Villar, invitadas a esta celebración, que pudimos ver algunos detalles de esta emotiva celebración para la familia de Daniela Magún, como la increíble ambientación con la que fue decorado el lugar en el que se llevó a cabo la recepción luego de la ceremonia religiosa, así como la larga lista de invitados famosos que acompañaron al pequeño hijo de Daniela en este importante momento de su vida.

Por lo que se puede ver en las fotos compartidas por Paola, Natalia y Celina, otros famosos que se dieron cita en este emotivo evento fueron Sergio OFariil y Angie Tadei, además de Apio Quijano, María José, Karla Iberia Sánchez, Gloria Calzada y Jay de la Cueva, quienes disfrutaron al máximo de esta celebración. “Gracias @danielamagun por dejarme estar cerca en un día tan especial. Felicidades a Liam”, expresó Paola en una publicación que hizo en Instagram, mostrándose emocionada por haber podido ser testigo de este día tan especial para Liam y su mamá.

Por su lado, Celina también agradeció a Daniela por permitirle ser parte de este momento tan especial para su familia. “Hermoso festejo de Liam. Gracias, @danielamagun por permitirnos ser parte de un momento tan especial y qué felicidad poder ver a amigos tan queridos. Me llena el corazón empezar así la semana”, expresó la hermosa modelo, quien acudió acompañada de su inseparable esposo Benny Ibarra.

Daniela, la mamá más orgullosa de sus hijos

Sin duda alguna, Daniela Magún ha dejado en claro en más de una ocasión que es una madre comprometida al 100 con sus dos hijos: Liam y Julián, por lo que suele mostrarse de lo más orgullosa por los logros de sus pequeños. Tal y como lo hizo cuando sus hijos lograron terminar el ciclo escolar que fue interrumpido debido a la pademia, por lo que fue doblemente especial para los tres. “Liam, Julian y yo tenemos una tradición que me encanta; cuando termina un ciclo escolar, nos vamos a cenar juntos para celebrarlo. Este año en particular fue una celebración especial. Que impresionante es la resiliencia, la fortaleza y la adaptación al cambio que tienen los niños. Como los admiro y cuánto les aprendo, a los míos y a todos los niños que este año escolar lo hicieron de manera totalmente virtual, en medio de tanta incertidumbre, independientes, con convicción y paciencia. Y de paso, una felicitación inmensa y un aplauso a todas nosotras las mamás que estuvimos a su lado, apoyándolos incondicionalmente, también somos resilientes y también nos merecemos una gran porra. Y la más importante a todos los maestros, no me imagino estar en su lugar y el logro que tuvieron al sacar adelante este año escolar... Gracias”, expresó la intérprete de Kabah.

