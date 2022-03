Como nunca, Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Adal Ramones y Adrián Uribe muestran sus mejores pasos juntos

Sin duda alguna, Adal Ramones y Adrián Uribe atraviesan por un momento muy importante en sus carreras. Y es que el dúo de talentosos artistas se encuentra en medio de una exitosa gira por Estados Unidos con la obra de teatro Chavo Rucos, con la cual han logrado sold out en todos los shows que han ofrecido, algo que sin duda los tiene muy contentos. Tal ha sido su éxito, que incluso Eugenio Derbez y Omar Chaparro no han querido perderse el espectáculo de sus amigos, por lo que aprovechando que el tour llegó a Los Ángeles, California, ciudad en la que ambos radican desde hace algunos años, decidieron sorprenderlos con una visita en el teatro, algo que no solo emocionó a Adal y Adrián, sino que a todo el público presente, pues Eugenio y Omar saltaron al escenario para felicitar a sus colegas por el éxito de su show y de paso demostrar que son excelentes bailarines. Y es que Chaparro aprovechó el momento para poner a bailar a sus compañeros al ritmo de su éxito Las locuras mías, la cual se ha hecho viral gracias a la divertida coreografía que la acompaña. Da play al video y no te pierdas a estos cuatro talentosos mexicanos bailar al ritmo de Omar Chaparro.

