Televisa confirma que estrenará hoy El Último Rey, la bioserie de Vicente Fernández

Tal como estaba programado, Televisa estrenará uno de sus proyectos más ambiciosos la noche de este 14 de marzo, la serie televisiva inspirada en la vida de Vicente Fernández, la cual lleva por título El Último Rey, El Hijo del Puelo. En días pasados, un juez federal prohibió la transmisión de este contenido a raíz de una demanda interpuesta por los Fernández, situación que se dio a conocer a través de un comunicado en las redes sociales del Charro de Huentitán. Así mismo su viuda, doña Cuquita Abarca, rompió el silencio sobre esta situación en otro texto, manifestando su descontento por el uso de los derechos con el nombre de quien fuera su esposo por varios años. Ante este panorama la televisora, a través de Juan Osorio, productor de este contenido ha expresado su postura.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Como parte de la promoción del estreno de la serie, Juan Osorio asistió a platicar al foro del programa matutino Hoy, en donde en compañía de Pablo Montero (protagonista de la historia), así como de la actriz Angélica Aragón, confirmó la transmisión de El Último Rey, El Hijo del Pueblo. “La verdad es que me da muchísimo gusto comunicarle al público que hoy, a las 8:30 de la noche, vamos a estrenar El Último Rey, el Hijo del Pueblo, sobre todo porque es un contenido muy importante, es un contenido a través de un libro escrito por Olga Wornat, y este libro lo hemos respetado los escritores, toda la parte literaria…”, señaló el realizador, quien destacó que el único objetivo de este trabajo es hacer un homenaje al ídolo musical, siendo este un contenido familiar, según afirmó.

Al ser cuestionado sobre las acciones legales tomadas por la familia Fernández, quienes afirman se hace uso indebido de la imagen, vida y obra del famoso artista, el productor fue contundente. “Todo lo que tenga que ver jurídico y todo, nosotros no entramos. Nosotros tenemos que hacer un producto de calidad… Nosotros lo único que estamos pidiendo es la oportunidad de que vean nuestro contenido y después el único que tiene que opinar es el público…”, señaló. Así mismo, Osorio se refirió a la serie que la familia autorizó, la cual está siendo realizada por Caracol Televisión, empresa colombiana. “Es una serie mexicana, de un charro mexicano, con la esencia. Yo no entiendo de repente la idiosincrasia, la cultura colombiana cómo puedan interpretar toda su esencia de Vicente Fernández…”, afirmó.

VER GALERÍA

Reiteran su respeto por los Fernández

Durante la charla, Osorio además confirmó que no ha compartido con la familia Fernández ningún tipo de avance sobre la serie, reiterando el respeto que tienen por el clan. Del mismo modo, señaló que el único objetivo es rendir un homenaje al intérprete que en vida consolidó una de las mayores trayectorias sobre los escenarios. “Tenemos un gran respeto por la familia Fernández. De verdad, hemos hecho este contenido respetando pero también tenemos un compromiso esta empresa y un servidor de cuidar al ídolo, a Vicente Fernández, a cuidar una trayectoria…”.

Entre otras cosas, Osorio habló de la relevancia que toma la transmisión por señal abierta de este contenido. “Yo creo que debemos darle la oportunidad a esta propuesta y que vean con qué profesionalismo, con qué calidad se está haciendo. Yo creo que es un producto mexicano, de un gran ídolo mexicano, de un charro cien por ciento mexicano. Hay que ver este producto cómo está, no nos olvidemos que es un producto que se va a transmitir en la televisión abierta, en el Canal de las Estrellas a la 8:30 de la noche, gratuito, que no va a tener ningún costo, eso no le hubiera gustado a Vicente Fernández…”, afirmó.

VER GALERÍA