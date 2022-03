Héctor Sandarti: 'Les presento al padre de mi hija'

Gracias a su carisma y simpatía, Héctor Sandarti ha logrado convertirse en uno de los conductores latinos más queridos de la televisión. Pero no sólo su carrera le ha dado grandes satisfacciones, pues también del ámbito personal ha obtenido grandes alegrías. El presentador de origen guatemalteco está felizmente casado desde hace siete años con Paulina Segura, quien se ha convertido en su compañera y cómplice. Además, ha sido esta guapa mujer quien le ha dado la oportunidad de experimentar la paternidad en cierto modo, pues la hija que ella tuvo de una relación anterior se ha ganado el amor y el cariño del también actor. Y han sido justamente estos sentimientos hacia la joven los que han alimentado la buena relación entre Héctor y el padre de ella, tal como lo ha mostrado en sus redes sociales, dando una cátedra de madurez y cordialidad.

Este fin de semana Héctor tomó su cuenta de Instagram para compartir un vistazo de una salida familiar, la cual se convirtió en la ocasión perfecta para que él presentara ante sus seguidores a Julián Smaldoni, el padre de Juliana, a quien él considera como su hija. "Les presento al padre de mi hija", escribió el conductor de televisión al inicio de su publicación, en la que además publicó una foto junto de los tres posando muy sonrientes en un restaurante. "Es una bendición poder compartir la paternidad de esta preciosa jovencita contigo Julián", agregó en su post, en el que además etiquetó a la joven y a su papá e indicó que se encontraban en la ciudad de México. Los seguidores del presentador de La casa de los famosos no tardaron en reaccionar y aplaudieron la buena relación que dejó ver con el ex de su esposa, quien al parecer es completamente ajeno al medio del espectáculo, pues es ejecutivo hotelero.

En su siguiente publicación, Sandarti compartió más vistazos de su cita, dejando a ver quiénes más estuvieron presentes. "Gran momento con mi esposa, nuestra hija, el padre de nuestra hija, la esposa del padre de nuestra hija y el novio de nuestra hija... ¡Viva la familia!", escribió junto a un par de fotos en la que se les ve a los seis sentados a la mesa, posando felices para la cámara. La joven de 21 años, quien se dejó ver muy feliz junto a su galán, retomó varias de estas fotos en su propia cuenta de Instagram haciendo un lindo collage: "Familia", escribió en sus Stories, sin hacer ningún tipo de distinción entre los protagonistas de las imágenes. Karina, la actual esposa del padre de la joven, replicó esta publicación, reafirmando lo buena que es su relación con todos.

En febrero de 2015, tras casi cinco años de noviazgo, Héctor celebró su boda con Paulina, quien al igual que él ya había estado casada anteriormente. En aquel momento, ella ya era mamá de Juliana, fruto de su relación anterior, por lo que al unir su vida con la del conductor, él se convirtió en padrastro de la entonces niña pequeña. Sin embargo, para el guatemalteco, este título no es el que mejor describe su relación con la joven, pues él siempre se ha referido a ella como hija.

Hace unas semanas, durante una sincera entrevista con Yordi Rosado, Sandarti recordó que, cuando conoció a Paulina, ella fue muy transparente y le confesó que tenía una hija de 9 años y que ya no podía tener hijos por cuestiones médicas, pues ya no tenía matriz.. El tiempo pasó, y justo antes de su boda, ella retomó este tema. "Antes de casarnos, un día me dijo: 'A ver, hoy, ahorita que te amo con todo mi corazón que quiero hacer un proyecto de vida contigo, que sé que tu conmigo, te voy a preguntar por última vez y quiero que me digas la verdad, ¿en serio renuncias a la posibilidad de tener hijos? Porque yo no te los voy a dar y no te quiero negar esa bendición, si tú realmente en el fondo de tu corazón deseas ser padre, aunque me duela el alma te dejo ir, así que dime...", narró el conductor. "No lo pensé ni cinco minutos, le dije: 'Opto por ustedes, ustedes son mi familia'. Y no he vuelto a dudar ni me he arrepentido... Creo que tomé la decisión correcta", dijo convencido. "Juliana es mi hija y la adoro como si lo fuera", aseguró. Tambien explicó en ese momento que la joven cuenta con el apoyo de su papá biológico. "Tiene padre presente y lo quiere, su papá vive en Playa del Carmen... y sí tienen una buena relación y yo con él inclusive, pero hoy por hoy, pues yo soy su papá de todos los días", comentó.

