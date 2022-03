Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se vuelven a apoderar de la red carpet en los Critics Choice Awards

Sin duda alguna, Eugenio Derbez atraviesa por uno de los momentos más importantes de su carrera. Y es que el actor continúa cosechando éxitos con la película CODA, la cual lo ha llevado a recorrer los principales festivales de cine y las mejores alfombras rojas del mundo del cine. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando el mexicano asistió en compañía de su esposa Alessandra Rosaldo a la ceremonia de los Critics Choice Awards, refrendando una vez más su estatus de estrella internacional, poniendo el nombre de México en alto.

A través de su perfil de Instagram, Eugenio compartió una linda postal en la que se le puede ver de lo más sonriente posando al lado de Alessandra desde la alfombra roja de esta gala. En la foto se puede ver al actor luciendo de lo más elegante y al mismo tiempo casual en un traje de dos piezas en color azul de Dolce & Gabbana, el cual combinó con una camisa negra la cual llevó sin corbata.

Por su lado, Alessandra lució hermosa como siempre en un vestido de pedrería dorada el cual combinó a la perfección con un top lencero de encaje negro con el que le dio el toque sexy a todo su atuendo. La cantante de Sentidos Opuestos optó por accesorios muy discretos y por llevar el pelo suelto y peinado con ondas, dejándose ver de lo más orgullosa de los logros de su amado Eugenio.

La película CODA compite esta noche en cuatro categorías: Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Adaptado y Mejor Intérprete Joven, siendo esta última en la que ha resultado ganadora hasta el momento. Y si bien, Eugenio no compite en ninguna de ellas de forma individual, el también comediante podría subir al escenario a recoger un premio en caso de que su filme triunfara en la categoría de Mejor Película.

¿Por qué no irá a los Oscar?

Si bien, Eugenio Derbez es una de las celebridades mexicanas más recurrentes en la entrega de los Oscar, desafortunadamente este 2022 no podrá asistir a la gala, a pesar de que en esta ocasión la película CODA se encuentra nominada en tres categorías, incluida Mejor Película, por lo que sus fans están un poco tristes de no poderlo ver caminar por la alfombra roja y en caso de ganar subir en compañía de todo el equipo de producción a recoger un premio. Y es que el actor tiene una agenda muy complicada para esas fechas debido a la carga de trabajo, pues para entonces estará filmando una nueva película. “No voy a poder ir en esta ocasión justamente porque estoy filmando una película y me invitaron, pero se me conflictúa con la filmación y es una película que no se puede mover a otra fecha, entonces desgraciadamente no voy a poder estar ahí físicamente porque voy a estar filmando, pero bueno, estaré ahí de corazón”, reveló el intérprete duran un tanto triste, aunque ilusionado durante una charla que sostuvo con el programa Hoy, en el que también detalló cómo fue que recibió la noticia de las nominaciones al Oscar de CODA. “Me levanté a las cinco de la mañana, porque nos pusimos de acuerdo con todos los actores de CODA y la directora de ver las nominaciones juntos y con la maravillosa noticia de que tenemos tres nominaciones: Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Adaptado y el premio mayor Mejor Película”, comentó con una gran sonrisa dibujada en su rostro.

