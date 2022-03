Doña Cuquita envía un personal mensaje sobre la serie de Televisa inspirada en Don Vicente Fernández

Luego de que la familia Fernández diera a conocer que un juez federal había detenido el estreno de la serie de televisa El último rey, el hijo del pueblo, la cual está inspirada en la vida del cantante Vicente Fernández, por supuestamente haber hecho uso indebido de la imagen, vida y obra del famoso artista, ahora ha sido la viuda del intérprete, doña Cuquita Abarca, quien ha fijado su postura respecto a esta situación, una oportunidad que ha aprovechado para dejar en claro que está dispuesta a defender el honor de don Vicente y su legado a como dé lugar, por lo que negó que el proceso legal que como familia ha iniciado en contra de la televisora se trate de una cuestión de dinero.

A través de las redes sociales de Vicente Fernández, se ha compartido un comunicado firmado al calce por Ma. Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Fernández, en el que se ha dejado en claro el deseo de doña Cuquita y su familia de que la serie inspirada en la vida del artista y producida por Juan Osorio no salga al aire, pues incluso recordó la ocasión en la que Televisa intentó conseguir los derechos de la vida y obra de don Vicente de forma gratuita, aludiendo a la cercana amistad que la empresa tenía con el ‘Charro de Huentitán’. “Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera’”, se puede leer en un fragmento del comunicado.

Doña Cuquita fue tajante a la hora de dejar en claro que su intención y la de su familia nunca ha sido obtener un pago por los derechos de la vida de don Vicente, por lo que se mostró indignada ante el hecho de que Televisa diga que esta serie se trata de un homenaje para el cantante, cuando la realidad es otra. “Me da tristeza que señores que se decían amigos y compartieron el pan en nuestra mesa, hayan empezado desde octubre un plan para robarse los derechos de Vicente, cuando no se podía defender al estar grave en una cama de hospital. Quisiera ver que lo hubieran tratado de hacer cuando estaba vivo”, enfatizó Cuquita en el comunicado.

Por otro lado, la viuda de don Chente hizo referencia a la serie biográfica de don Vicente que actualmente produce Netflix, asegurando que esta es la única producción autorizada por la familia y por el mismo Vicente Fernández, quien antes de morir dio su visto bueno al protagonista de la serie, que en este casi será Jaime Camil. “Se escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos. Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa, sin autorización, quiere imponer con base en un libro de una argentina, país que admiro pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino”, expresó Cuquita sobre Pablo Montero y Olga Wornat, autora del libro en el que está basada la serie de Televisa. “Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en lo oscurito en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia”, señaló.

Por otro lado, la madre de Alejandro Fernández dejó en claro que tanto la familia como sus abogados tienen un caso bien sustentado para impedir la transmisión de la serie, la cual tiene como fecha de estreno el próximo 14 de marzo, por lo que se dijo dispuesta a defender los derechos de don Vicente, confiando plenamente en las autoridades del país. “De acuerdo a la ley mexicana, nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar. Eso no es libertad de expresión, es un robo”, aseguró.

La postura de Televisa

Luego del revuelo causado por la publicación del comunicado de la familia Fernández, la televisora no tardó en fijar su postura al respecto a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en donde expresaron su sorpresa ante la reacción de la familia ante esta producción, asegurando que el estreno de la serie sigue en pie, pues hasta ahora no han recibido una orden judicial que les diga lo contrario. “TelevisaUnivision es respetuosa de la ley y de sus autoridades, pero no ha recibido notificación judicial que prohíba que el día de mañana a las 20:30 horas salga al aire, por el canal de Las Estrellas, la serie El último rey. El hijo del pueblo ", señaló la empresa.

Por otro lado, Televisa dejó en claro que ante la negativa de don Vicente y su familia de ceder los derechos de la obra del cantante, decidieron hacerlo mediante la compra de los derechos de la biografía no autorizada escrita por Olga Wornat. “Para TelevisaUnivision fue una sorpresa enterarse que algunos miembros de la familia Fernández prefirieron que la historia de nuestro mexicanísimo 'Charro de Huentitán' fuera contada por una empresa extranjera. Ante ello, acudimos a publicaciones serias y periodísticas para poder narrar a las audiencias mexicanas una versión cuidada, pero también real de lo acontecido” escribieron