Salma Hayek impacta en los BAFTA con su look morado de inspiración gótica

Sin duda, una de las protagonistas de esta temporada de premios ha sido Salma Hayek, quien con su espectacular belleza y sus looks de impacto ha logrado apoderarse de los reflectores a su paso por la alfombra roja. Tal y como lo ha hecho este domingo 13 de marzo durante su asistencia a los premios BAFTA 2022, a donde ha partido plaza con un hermoso vestido morado de inspiración gótica con el que sin duda no ha dejado a nadie indiferente, haciendo así su gran regreso a esta gala, la cual es considerada como los ‘Oscar’ británicos.

Haciendo gala de su audacia a la hora de vestir, Salma se apoderó de la alfombra roja con un increíble vestido de Gucci de terciopelo morado de escote de corazón enmarcado por encaje negro y con mangas tipo farol que terminaban también en encaje. Sin duda, uno de los detalles que más ha llamado la atención de su diseño, ha sido la pronunciada abertura de la falda, la cual dejaba al descubierto una de sus piernas, dándole el toque sensual a todo su look.

La actriz de House of Gucci complementó su look con unas increíbles plataformas de punta redonda en color negro, siguiendo así con la estética gótica de todo su look, llevando el pelo recogido en un chongo alto, dejando todo el protagonismo a su vestido, pues incluso su maquillaje fue muy sencillo, en tonos claros en mejillas y labios, acentuando su mirada con unas sombras en color ocre. En cuanto a accesorios, Salma optó por solo usar nos discretos anillos en dorado y unos elegantes pendientes de brillantes.

Aunque Salma Hayek ha asistido a esta gala como parte del elenco de la película House of Gucci, que esta tarde se encuentra nominada en cuatro categorías incluída la de Mejor película Británica, la actriz mexicana también será una de las presentadoras de la gala, por lo que su asistencia ha sido doblemente especial, pues además la actriz tenía algunos años de no presentarse en los BAFTA.

El otro look viral de Salma

Fue el pasado 26 de frebero cuando Salma Hayek se apoderó de los reflectores durante su paso por la alfombra roja de los SAG Awards, una ocasión en la que la intérprete mexicana optó por un look clásico y muy colorido, al que le dio su propio toque de estilo a través de los accesorios que utilizó, tal y como lo hizo esta tarde. Para aquella ocasión, Salma optó por una imagen más clásica, al puro estilo del Hollywood antiguo, con un hermoso diseño satinado color salmón de Gucci, de escote asimétrico y cintura ajustada, con el que sin duda la actriz lució radiante. La originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, complementó su look con unos increíbles guantes largos de transparencias al tono de su hermoso vestido, con los que sin duda le dio el toque de novedad a todo su atuendo. Por otro lado, Salma optó por unos aretes largos y vistosos, mismos que usó a juego con el enorme anillo y brazalete de brillantes con los que remató su look.

