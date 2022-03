Los detalles detrás del hermoso vestido de novia de Mariana Torres

Hace una semana, Mariana Torres y Jonathan Nienow sellaron su amor en una idílica boda en Puta Mita, Nayarit, un instante del que pudieron ser testigos sus amigos más cercanos y su familia. Sin embargo, la hermosa actriz también ha querido hacer partícipes a sus fans de esta fecha tan especial para ella, por lo que a lo largo de estos días ha ido compartiendo detalles y nuevas fotografías del día de su boda, desde quién diseñó su vestido hasta el menú que se sirvió aquel día, compartiendo con todos sus fans un poco de la felicidad que embarga en estos momentos en su corazón.

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas que la actriz organizó a través de sus historias de Instagram, que compartió los detalles más especiales del día le prometió amor eterno a Jontahan Nienow, luego de cuatro años de noviazgo. Una de las preguntas más recurrentes fue sobre su vestido, por lo que Mariana no dudó en despejar las dudas de sus fans compartiendo con ellos los detalles de aquel hermoso diseño que lució aquel día tan especial. “Quería algo sencillo, pero a la vez elegante”, contó la intérprete al hablar del vestido creado por el diseñador mexicano Kris Goyri, el cual era de corte sirena y con escote de corazón, con algunos olanes de organza.

De hecho, Mariana compartió una fotografía tomada el día de su primera prueba de vestido, en donde se le podía ver de lo más emocionada, posando frente a un espejo y admirando la belleza de su vestido de lo más ilusionada, mientras escuchaba con atención las indicaciones del talentoso creador del vestido que sin duda causó sensación entre sus invitados y sus fans, quienes desde entonces no han dejado de halagar el buen gusto de la protagonista de telenovelas como Hoy voy a cambiar.

Entre otros detalles, la recién casada también se dijo emocionada con el atuendo que su esposo eligió para su boda, pues Jonathan dejó atrás el clásico esmoquin o incluso el traje beige de lino y optó por un hermoso y elegante traje color rosa, el cual combinó a la perfección con una camisa color blanca, la cual usó sin corbata, y unos mocasines color café. “Me fascinó… Mi cara lo dice todo”, expresó la intérprete cuando fue cuestionada por el look de su marido.

¿Y el anillo?

Hace unos días, mientras disfrutaban de unos días de descanso en Punta Mita, Nayarit, después de su boda, Mariana no dudó en compartir con sus fans una anécdota un tanto desafortunada, pero la cual se tomaron de la mejor manera. Y es que el esposo de Mariana lamentablemente perdió su anillo de bodas durante su estancia en la playa. Tal y como lo mostró Mariana en un video en el que a modo de broma reclamó a su marido por lo sucedido: “Oigan ¿pueden creer que llevamos días contados de estar casados y este ser que tengo enfrente ya perdió su anillo de matrimonio?”, dijo la protagonista de telenovelas como Ringo mientras grababa a Jonathan, quien un tanto apenado intentaba no voltear a la cámara. Entre risas de ambos, la artista de 34 años continuó cuestionando a su esposo por lo sucedido. “¿Cuántos más, Jonathan? ¿Cuántos más?”, expresó Torres, dejando entrever que no es la primera vez que sucede algo así, pues incluso Jonathan reforzó su idea con la respuesta que le dio a su mujer: “Te dije que me pidieras cinco de repuesto”, algo que sin duda hizo reír a ambos.

