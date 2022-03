La hija de Cristian de la Fuente rompe el silencio tras haber sido herida en un intento de asalto

Para Cristian de la Fuente y su familia han sido días de mucha angustia. Y es que el actor y su hija Laura fueron víctimas de la delincuencia en su natal Chile, en donde en un intento de asalto la hija del intérprete resultó herida por una bala, por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Por fortuna, la joven se encuentra fuera de peligro tras haber sido intervenida quirúrgicamente, según ha confirmado su propio padre, por lo que incluso ya se ha reportado a través de redes sociales, donde ha compartido un emotivo mensaje en el que ha agradecido a su familia, amigos, doctores y a todos aquellos que sin conocerla le han enviado sus mejores deseos en medio de estos momentos difíciles.

A través de su perfil de Instagram, Laura compartió una linda imagen en la que se le puede ver tomada de la mano de sus papás, a quienes les ha dedicado las primeras líneas del mensaje en el que conmovida, no ha dejado de dar gracias, luego de haber superado uno de los momentos más complicados de su vida. “Primero, me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático”, expresó la jovencita. “A todo el personal médico que me atendió en la clínica, me subieron el ánimo y que con precisión ¡me ayudaron a salir de esto! También a todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien”, expresó emocionada.

Laura reveló que tras la cirugía a la que fue sometida, en la que le fue extirpada la bala, finalmente se encuentra recuperándose en casa, por lo que se mostró esperanzada en que lograrán darle la vuelta a la página a este difícil capítulo de su vida muy pronto. “Gracias a toda esta buena onda, amor y a el excelente trabajo de los médicos hoy ya me encuentro en reposo en mi casa. Ahora a enfocarme en mi misma y en mi recuperación para pronto salir adelante y volver a caminar. Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país ¡que quiero tanto! Muchas gracias a todos”, finalizó.

Los padres más agradecidos

Después de horas de angustia en las que el actor y su esposa rezaban por que la bala no hubiera dañado ningún nervio en la pierna, finalmente Cristian y Angélica dieron a conocer que su hija salió bien de la operación y que está fuera de peligro: “Gracias a los infinitos mensajes de amor y cadenas de oración por Lau que hoy ha despertado mejor, después de una cirugía donde lograron extraer la bala y mantenerla fuera de peligro vital”, expresó el artista en un mensaje que compartió en su perfil de Instagram.

“Gracias al equipo médico que hizo un trabajo impecable en la cirugía y a todos los que están cuidando acá en la clínica con tanto amor. La vida es muy corta y se nos puede ir en un instante. Lau es una guerrera. A seguir orando por su pronta recuperación. Los queremos mucho y estaremos como familia enteramente agradecidos por esta cadena de oración, energías positivas y amor que está logrando un milagro. Sigamos unidos en la luz y el amor alejados de tanta oscuridad. Hoy solo podemos dar gracias de que Lau siga con nosotros”, se lee en las redes del actor.

