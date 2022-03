¡Imposible negarse! Entre risas, William Levy protagoniza un video con su hija

A lo largo de sus años en el medio artístico, William Levy ha aprendido a mantener su vida personal fuera de los reflectores, y ain embargo, cuando se trata de su faceta como padre, ha hecho algunas excepciones. “Para mí, antes que nada en la vida mi prioridad número un es ser papá”, comentaba en junio del año pasado a la revista colombiana 15 minutos al hablar de lo importante que es para él la paternidad. "Cuando me levanto, lo primero en lo que pienso es en mis hijos y cuando me acuesto igual. Mi día entero son ellos, y las decisiones en mi vida las he tomado en torno a ellos”, continuaba entonces el galán cubano. “Me siento afortunado de ser papá, de tener estos niños con un gran corazón. Trato de siempre estar ahí para ellos. Les vivo recordando que pueden contar conmigo para lo que sea", asguraba. Por eso no es de extrañar que, cuando se trate de sus retoños, haga hasta las cosas que él mismo nunca se hubiera imaginado hacer, como grabar un video para TikTok. El intérprete compartió en su Instagram que su hija Kailey, quien hace poco cumplió 12 años, no paraba en sus intentos de que se uniera a ella en su videoclip. "Lleva 20 minutos tratando de hacer una cosa se estas conmigo y a mí no me gustan. Entonces espera a que esté sentado comiendo para traer el teléfono y ponérmelo en la cara", contó divertido. Y no es la primera vez que, sin planearlo, se vuelve en el protagonista de una publicación de su hija: "Mi papi es más guapo que el tuyo", presumió la niña hace tiempo; haz click abajo para ver a esta divertida mancuerna padre e hija.

