El chef más sexy del mundo, Franco Noriega, nuevo juez de Masterchef Junior, nos habla de su faceta desconocida

Hablar de versatilidad es hablar del chef Franco Noriega quien, recientemente, debutó como juez de la cocina más famosa de México: MasterChef Junior. En medio del éxito que está teniendo esta edición, el chef de origen peruano habló en exclusiva con HOLA.com México sobre su ingreso a la televisión mexicana que, según nos contó, lo recibió con los brazos abiertos. Desde su restaurante en Nueva York, Baby Brasa, el también modelo nos contó sobre cómo fue su salto de las pasarelas a la cocina, de su gusto por nuestro país y hasta de su estado civil. El chef también nos habló en primicia de Seamos francos con Franco Noriega, el podcast que lanzará el próximo mes en el que hablará del emprendimiento pues, antes que cualquier cosa, él es un hombre de negocios que quiere compartir con el mundo algunos consejos en esta área.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para sus fans mexicanos, todos los viernes por la noche tiene una cita con el chef Franco Noriega en la pantalla de Masterchef Junior donde, rápidamente se ha ganado el cariño del público quien ya lo conocía gracias a las colaboraciones que realizó con el programa en ediciones pasada: “Trabajar con niños ha sido una súper rusa de emociones positivas y la verdad es que me llevo una muy linda experiencia”, reconoció. El nuevo juez, confesó que todos los concursantes tienen con qué llegar a la final: “Han venido 20 niños que realmente nos han sorprendido con sus dotes culinarios, porque están en otro nivel”. Franco Noriega admite que para la cocina no hay edad, pero al inicio de la competencia se sintió preocupado: “Me acuerdo que, cuando recién llegué al programa, viendo a los niñitos con las manitas de este tamaño cortando con esos cuchillazos, yo decía: ‘¡No! Se van a rebanar un dedo’, pero la verdad es que no, pocas veces hubo un accidente”, contó.

Loading the player...

Como los niños de Masterchef Junior, Franco Noriega descubrió, desde muy pequeño, su gusto por la cocina: “Me empezó a interesar, primero, porque mi nana, Delfina, la cocinera por excelencia de mi casa, siempre cocinaba maravillosamente y nos encantaba cocinar juntos. Pero también porque mis papás tienen negocios de comida”, nos explicó. Con su ingreso oficial a la cocina más famosa de México quisimos saber, ¿cuál es su platillo nacional preferido?: “Mi comida preferida siempre han sido los tacos. La gastronomía mexicana es abundante y es una de las mejores del mundo. Estoy completamente enamorado de la comida”, admitió. Además de la comida, Franco Noriega reconoció que nuestro país lo ha conquistado: “Lo más lindo que tiene México es su gente, la amabilidad de las personas. El mexicano te hace sentir mexicano desde el primer día, nunca te sientes que no perteneces a la cultura, inmediatamente te hacen sentir en casa y siento que eso es algo muy bonito”.

Aunque ahora es un chef muy reconocido en México y el resto del mundo, antes de hacer historia en la cocina, Franco Noriega saltó a la fama mundial en el mundo del modelaje donde comenzó a los 19 años cuando un famosos fotógrafo lo descubrió y debutó en la pasarela de Dolce Gabbana: “Fue una marca muy grande para iniciar en el modelaje. Gracias a ellos pude modelar para otras marcas Gucci, Hugo Boss etcétera”. A pesar de que rápidamente se posicionó como modelo, Franco descubrió que era tiempo de volar a otros horizontes: “Me di cuenta que, el trabajo del modelo, era básicamente el mismo. Eres la estrella de la sesión de fotos, pero no tienes voz ni voto en términos creativos. Decidí que yo también tenía algo que decir y quería hacer valer mi punto de vista”.

Fue precisamente su trabajo en la moda que, ahora que está en la cocina lo hizo ganar el título de El chef más sexy del mundo, un sobrenombre que acepta gustoso: “Me siento muy halagado, ¡imagínate!, definitivamente, qué suerte que piensen que soy el chef más sexy del mundo y estoy feliz con ese título”. Más sincero que nunca, Franco Noriega nos confesó que, en este momento, su corazón es libre: “Estoy soltero, soltero completamente. En estos momentos estoy justamente, con tanto viaje, estoy viviendo entre Nueva York, Brasil y México la verdad es que estoy enfocado a lo que es el trabajo, pero estoy seguro que, el amor va a venir”, aseguró. Cuando le preguntamos el menú ideal para una cena romántica dijo: “Algo que no sea muy pesado. Un ceviche, un aguachile puede funcionar muy bien. En México tienen la ostra chiluda que es un afrodisíaco muy grande, chocolates, fresas, un menú simple y sobre todo, que se pueda replicar”, aconsejó.

Es importante fracasar

Con una versatilidad que pocos poseen, para nuestra sorpresa, Franco Noriega reveló que gran pasión en la vida no es ni la cocina, ni el modelaje o los deportes de alto rendimiento, más bien, se siente pleno como empresario, situación por la cual se dio a la tarea de crear Seamos francos con Franco Noriega, un proyecto que verá la luz el próximo mes: “La pasión más nata que tengo es ser emprendedor, tener negocios, me gusta mucho monetizar mis ideas”. En ese sentido, el chef aprovechó para enviar un consejo empresarial a nuestros lectores: “Que se arriesguen a hacerlo por más que las cosas no salgan bien detrás de una historia de éxito hay muchísimos momentos de fracaso que no salen a la luz, pero es importante fracasar, es importante que las cosas no salgan bien porque, de esos errores se aprende muchísimo”. Con la frente en alto, el peruano nos reveló cómo afronta los fracasos: “Lo más importante que tenemos los emprendedores es la resiliencia caerse y volverse a parar, creo que se tiene que volver un hábito. Yo me caigo todo el tiempo, pero mientras más rápido te pares, mejor. Levántate y continúa”, finalizó.