El inesperado mensaje de Belinda a Danna Paola tras la muerte de su abuela

Cobijada por el cariño de sus fanáticos, Danna Paola hace frente a uno de los instantes más duros en su vida tras el lamentable fallecimiento de su abuela, quien en días pasados estuvo ingresada en el hospital por Covid-19. La cantante habló de esta situación a través de sus redes sociales, compartiendo un conmovedor mensaje en el que expresó el enorme dolor que provoca en ella esta despedida, palabras que dieron pie a una ola de reacciones no solo de sus fanáticos sino también de algunos famosos. Precisamente, Belinda fue una de las celebridades que se mostró empática con la también actriz, a quien le expresó sus sinceras condolencias por esta pérdida, sentimientos con los que se identifica pues un año atrás ella atravesó por algo similar.

El inesperado mensaje de Belinda apareció un par de días después de que Danna Paola comunicara lo ocurrido, un texto que llamó la atención de los usuarios que aplaudieron por la sensibilidad de la cantante. “En este momento tan triste y difícil siento mucho la pérdida de tu abuelita…”, escribió la intérprete de canciones como Ángel y Dopamina, para luego abrir su corazón sobre la experiencia que marcó su vida meses atrás. “En febrero del año pasado perdí a la mía y aún hoy sigo sintiendo una tristeza profunda y un vacío en mi corazón…”, reveló la también actriz, quien poco a poco ha retomado su actividad en redes sociales tras el episodio de su mediático rompimiento con Christian Nodal.

En su texto, Belinda deseó lo mejor a Danna Paola ante las dificultades emocionales inherentes a la partida de un ser querido, reiterando a la cantante que su abuela estará siempre a su lado para protegerla y acompañarla. “Te deseo mucha fortaleza y que sepas que cuando mires al cielo, la estrella más brillante es tu abuelita que te cuida”, finalizó. Luego de este detalle, ‘Beli’, como sus fans la llaman de cariño, recibió varios comentarios de los usuarios, quienes reconocieron rotundamente su gesto, el cual logró viralizarse entre los seguidores que están pendientes de los movimientos de ambas estrellas.

Fue el pasado 8 de marzo cuando Danna Paola comunicó el fallecimiento de su abuela Chelo, a la que dedicó algunas palabras para honrar así su memoria. En su texto, la protagonista de la serie televisiva Élite puso en alto sus enseñanzas y el ejemplo que dejó en ella desde que era pequeñita. “El cielo está de fiesta y elegiste un gran día para despedirte de este mundo terrenal. Celebro tanto tu vida, la gran mujer, madre y abuela que fuiste, el pilar de nuestra familia. Nos enseñaste a nunca rendirnos y jamás quedarnos calladas, a apoyarnos entre nosotras en la familia. Gracias por el amor que nos regalaste hasta el último día. Apoyaste mis sueños desde siempre y agradezco tanto tu vida, tu luz, y me duele en el alma despedirte…”, escribió la intérprete en sus redes sociales.

El día que Belinda y Danna Paola negaron rivalidad

Es común que en el espectáculo se hable de rivalidades entre algunas estrellas, por lo que Belinda y Danna Paola no escaparon en algún momento de ese tipo de señalamientos. Lo cierto es que ambas echaron por tierra esas versiones cuando en marzo de 2020 coincidieron en los Spotify Awards, espacio en el aprovecharon para posar juntas y enviar un mensaje claro a sus seguidores. “Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir”, escribió Danna sobre una fotografía publicada en sus historias, en la que aparece sonriente junto a ‘Beli’. En otro momento, la intérprete de Mala Fama dijo a la prensa. “Quedamos de hacer una canción, ella dijo que no y yo dije: ‘Bueno, perfecto’. Yo la respeto muchísimo, la admiro, por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene, al final de cuentas los fans los que se ponen en contra, yo digo: ‘¡Cada quien!’”, apuntó.

