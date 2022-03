El misterio de por qué Michelle Renaud y Danilo Carrera ya no se siguen en redes sociales

Hace casi tres años, Michelle Renaud y Danilo Carrera confirmaron sorpresivamente su noviazgo, en lo que fue el inicio de una historia de amor que pasó de la ficción a la vida real. En un inicio los actores, quienes antes habían sido amigos y compañeros del set, quisieron compartir con el público algunos momentos de su romance, y cuando por primera vez decidieron separarse, incluso compartieron juntos un video explicando sus motivos. Sin embargo, la forma en la que llevaron su relación fue cambiando, pues consideraron que lo mejor era mantenerlo lo más alejado posible de los reflectores. Y mientras ellos siguen firmes en su decisión de reservarse los detalles de esta parte de su vida, sus seguidores han notado que, inesperadamente, estas dos estrellas de telenovela han dejado de seguirse en redes sociales, lo que si duda ha levantado sospechas.

Recientemente, los seguidores de Michelle y Danilo notaron que los actores dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, algo que de inmediato llamó la atención. Y es que en el pasado, las veces que decidieron terminar su noviazgo, nunca dejaron de mantener este vínculo en redes sociales, y no era para nada extraño que interactuaran en sus publicaciones ya sea por medio de comentarios y likes. Ello fue tomado siempre por sus fans como una prueba de los buenos términos en que se daban sus rupturas, algo que ellos mismos habían reconocido al hacer públicas sus resoluciones, pues aseguraban que el cariño mutuo prevalecería pese a todo. “No le puedo cerrar la puerta a una persona que lo único que ha hecho es darte amor, ayudarte a ser mejor, que ha entregado todo por ti”, confesaba el galán ecuatoriano en marzo del año pasado en entrevista con Las Estrellas, poco más de un mes después de que dieran a conocer su ruptura. En ese entonces aún no habían tomado la decisión de no compartir con la prensa los detalles de su vida personal.

Y ahora, lo que ha sucedido en sus redes sociales ha suscitado todo tipo de sospechas, pues dada la buena relación que Michelle y Danilo han mantenido incluso estando separados, muchos hubieran esperado que el ecuatoriano expresara públicamente su apoyo a la actriz ante su nuevo proyecto. Renaud protagoniza La Herencia, una nueva telenovela de Televisa que se estrenará el próximo 28 de marzo. Emocionada, la intérprete no ha dejado de compartir en su Instagram vistazos sobre este proyecto y, para sorpresa de muchos, Carrera no ha interactuado en sus publicaciones. “Qué les puedo decir… Me encanta la intensidad de las telenovelas”, confesaba Michelle en su más reciente publicación de Instagram, dejando ver no sólo lo ilusionada que está por su nuevo melodrama, sino que en este momento está enfocada a su carrera. Mientras tanto, Danilo se encuentra al otro lado del mundo, disfrutando lejos de los sets de grabación, pues según ha mostrado en sus redes sociales, está de viaje por Egipto con sus hermanos, y se encuentra muy feliz conociendo este famoso destino.

El misterioso mensaje de Michelle sobre las rupturas

Sin embargo, hace unos días, Michelle hizo una publicación con una temática totalmente diferente al ámbito profesional, pues se trató de una reflexión sobre las rupturas amorosas. Si bien ella no mencionó en ningún momento algo que apuntara a su propia vida personal, sí sembró las sospechas entre sus seguidores. “Terminar una relación de pareja puede ser muy doloroso, pero sin duda es el comienzo de una nueva etapa que puede ser aún mejor”, escribió el domingo pasado en su Instagram. “Con aceptación y agradecimiento verás más rápido la luz y encontrarás el aprendizaje para poder lanzarte a una nueva aventura. ‘Tal vez la persona no sea para siempre pero el aprendizaje sí’”, agregó, retomando una cita.

En su post, compartió además un video en el que ahondó sobre las separaciones. “Terminar una relación de pareja, ya sea de novios, con alguien que viviste o divorciarte tiende a ser muy doloroso por las expectativas que nos habíamos hecho”, explicó. “Aunque esa relación ya no te hacía feliz o incluso te hacía daño, cuando te enfrentas al duelo tiendes a pasar por varios procesos; primero es como ‘qué bueno que ya me separé’, después viene el enojo ‘¿por qué me hizo esto?’, después viene la tristeza y después viene la duda de ‘no, no, no, lo podemos arreglar, tenemos que hablarlo’, y en esa es en donde vuelven la mayoría de las parejas”, continuó, sin hacer ninguna alusión a su vida amorosa. "Lo mejor es no hacer nada y dejar que llegue la aceptación, porque hay personas que tal vez no van a estar para siempre, pero lo que te enseñaron y te cambiaron sí te va a durar para siempre y eso es lo bonito de la vida que tenemos que saber valorar a las personas que vienen, nos cambian y se van, no son buenas, no son malas, sólo son personas que llegaron a cambiar y hay que estar sumamente agradecidos con la vida por permitirnos tener ese crecimiento”, finalizó.

