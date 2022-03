Eiza González sobre su experiencia en Hollywood como mexicana: 'No hay un trato distinto'

Dueña de un gran talento y personalidad, además de una belleza inegable, Eiza González ha logrado hacerse de un nombre en la industria del cine estadounidense. Pero lejos de perder el piso mientras su carrera va en ascenso, esta guapa intérpree se ha mantenido fiel a sus raíces y sobre todo a sus ideales, por lo que ha abrazado distintas causas para ayudar a otros y también ha sido la primera en alzar la voz para defender a las mujeres. La actriz, que hace poco celebró sus primeros 15 años de trayectoria en la pantalla, se ha sincerado sobre su experiencia en Hollywood como mexicana y ha revelado si en algún momento ha sentido algún trato diferente debido a sus orígenes.

Eiza se encuentra promocionando Ambulance, película dirigida por el reconocido director Michael Bay y en la que comparte créditos con estrellas como Jake Gyllenhaal. Emocionada por el estreno, que será el próximo 8 de abril, la guapa mexicana contó cómo se siente en este momento de su carrera y detalló cómo fue su experiencia en esta nueva producción de Hollywood. "Me siento muy orgullosa, me siento muy contenta con este proyecto, amo lo que llegamos a lograr cuando filmamos Ambulance y me siento muy contenta con el personaje que me tocó interpretar", dijo la actriz en entrevista para el programa Hoy. "Me siento muy orgullosa de poder darle vida a un personaje de una mujer tan dinámica, tan emocional, tan vulnerable, tan real", agregó la intérprete de 32 años, quien en más de una ocasión se ha pronunciado en favor del amor propio.

Si bien es un hecho que la actriz se ha convertido en una de las mexicanas más reconocidas en el exterior, al menos en la industria del entretenimiento, ella confesó que su intención nunca fue demostrarle nada a nadie, sino más bien perseguir sus sueños y crecer profesionalmente. "No quería demostrale a nadie nada, simplemente el poder estar logrando y haciendo las cosas que siempre soñé, es un sueño...", comentó. "Yo creo que porque llevo ya bastante tiempo aquí no siento la presión de 'esto es un proyecto super importante para mí..'", continuó la Eiza, quien luego de triunfar en las telenovelas en México, cruzó las fronteras para probar suerte en el cine estadounidense. "Me siento muy orgullosa de poder hacer personajes interpetados por una mujer mexicana", agregó.

"Las oportunidades no son tan consistentes como lo son para ellos", dijo Eiza refiriéndose a sus colegas estadounidenses, sin embargo, al ahondar en experiencia como mexicana en la industria, aseguró que nunca ha sido tratada de forma distinta a sus compañeros. "Para ellos con nosotros (los mexicanos) no hay un trato distinto, sabes, yo nunca he llegado a un set y he sentido que Jon Hamm me trató diferente que a Ansel (Elgort), o Jake Gyllenhaal me trató diferente a Yahya (Abdul-Mateen II)..." dijo refiriéndose a los actores con quienes trabajó en Baby Driver y ahora en Ambulance. "Nunca realmente he sentido eso, es una bendición y habla de que realmente nosotros nos tenemos que sentir como iguales todo el tiempo", expuso. Finalmente, la intérprete envió un mensaje a sus fans y connacionales con el que los invitó a ver su nueva cinta: "Espero que se sientan orgullosos de tener a una mexicana en el centro de una película de Michael Bay, espero que les guste...", finalizó.

Eiza, la elegida para dar vida a otra talentosa mexicana

Mientras aguarda al estreno de su nueva película, Eiza se prepara para el que seguramente será uno de los papeles más importantes de su carrera. En agosto del año pasado, la guapa actriz tomó sus redes sociales para dar a conocer que sería la encargada de darle vida a María Félix en una película biográfica sobre la diva mexicana. “Este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Siempre he querido contar una historia que presente a mujeres que deben ser conocidas, mujeres latinas. María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases de las futuras pioneras. María es una inspiración para mí y para muchos otros. ¡Estoy muy agradecida con la marca de María Felix por elegirnos para compartir su historia con el mundo!”, escribió la intérprete. Según reveló entonces Deadline este filme será producido por el ganador del Emmy, Matthew Heinman y por la casa productora Linden Entertainment. El medio especializado detalló a su vez que, además de Eiza, Dana Harris y Nicole King formarían parte del proyecto.

