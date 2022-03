Tras la polémica, Elizabeth Gutiérrez comparte un profundo mensaje: 'Deja que hablen mal de ti...'

A lo largo de sus casi 20 años que de relación, Elizabeth Gutiérrez y William Levy han sido alcanzados por rumores en varias ocasiones, sin embargo, ellos han preferido hacer caso omiso y seguir adelante. Sin embargo, a finales del pasado mes de enero, fue el propio galán cubano quien, por medio de un par de publicaciones en Instagram, provocó sospechas sobre el estatus de su vida amorosa con la actriz, incluso, días después hizo lo que nunca: desmintió las versiones que lo vinculaban con una compañera, las cuales además sugerían que esto habría provocado su ruptura con la madre de sus hijos. Y cuando por ese tema, aún estaban los dos en la mira, salió a la luz una entrevista en la que Elizabeth recordó una situación que hace unos años causó polémica en su relación con Levy, lo qu a su vez derivó en más declaraciones. Ahora, cuando las cosas se han calmado, la guapa madre de dos ha compartido una profunda reflexión con la que ha dejado entrever su postura ante lo que ha vivido recientemente.

La actriz de origen mexicano, tomó su Instagram para compartir un mensaje publicado originalmente en una cuenta dedicada a publicar reflexiones y pensamientos. El post fue realizado el domingo pasado, pero Elizabeth quiso retomarlo en sus Stories este miércoles. "Deja que te juzguen, que te malinterpeten, deja que hablen mal de ti...", dice la primera parte de este texto, con el que muchos podrían pensar, la intérprete pudo sentirse identificada en cierta medida, ello debido a las circunstancias que la han rodeado en las últimas semanas y que se han hecho públicas. "Sus opiniones no son tus problemas, mantente amable y auténtico, sin importar lo que hagan o digan", continúa el mensaje, que ella replicó íntegramente sin mencionar a nadie ni agregar nada más.

"Nunca dudes de lo que vales, solo sigue brillando como lo haces siempre", concluye el texto. Estas últimas palabras han coincidido más que nada con lo que Elizabeth ha mostrado en sus redes sociales últimamente, pues se ha dejado ver más radiante que nunca, y además enfocada en ella misma. "En la vida", escribía esta semana en su Instagram al compartir una foto en la que lucía espectacular en un bikini rosa lo que, como era de esperarse, le valió un sinfín de halagos de parte de amigos y seguidores. También en sus Stories, publicó un breve video desfilando cual modelo de trajes de baño, con una gran sonrisa y derrochando seguridad. A su vez, la actriz ha mostrado un vistazo a las rutinas de entrenamiento que está implementando actualmente, las cuales bien podrían ser el secreto detrás de su envidiable físico.

Su contundente mensaje sobre su relación con William

A finales de febrero, casi un mes después de los misteriosos mensajes que compartió William -y que apuntaban a un ruptura- Elizabeth compartió un enérgico mensaje con el que defendió su familia. “Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones, incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y ¡cuestionando sus personalidades y valores! ¡William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!, enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres”, expresó en la primera parte de su post, el cual acompañó con una bella postal en la que se le veía junto al cubano y sus hijos Christopher y Kailey, los cuatro posando sonrientes.

“Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos”, expresó la actriz. “¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona, ¡no lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, ¡el hombre más importante!, el que ve por nuestro bienestar. Todos los días deseo siempre lo mejor para él amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí”, agregó en su publicación, la cual para muchos fue una sutil confirmación del actual estatus de su reación sentimental. “No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque. Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado, nuestra verdad cómo pareja y ahí se va quedar, ¡con nosotros! ¡Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia!”, finalizó entonces.

