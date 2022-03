¡Sorpresa! Elon Musk y Grimes recibieron a su segundo bebé en secreto

Pareciera que en esta época es casi imposible guardar un secreto, pero Elon Musk y Grimes lo hicieron posible. La pareja que se pensaba había terminado su relación, ha recibido a segundo bebé juntos, una pequeña que al igual que su hermano mayor ha recibido un particular nombre, Exa Dark Sideræl, pero su apodo será simplemente Y. La buena nueva fue compartida por la orgullosa mamá en su entrevista con Vanity Fair, en la que reveló que la pequeña llegó al mundo en diciembre pasado a través de un vientre de alquiler, alrededor de 20 meses después del nacimiento de su primogénito. La noticia ha llamado la atención, sobre todo porque apenas hace unas semanas se levantaban las alarmas cuando Elon Musk se dejó ver con una nueva mujer que después sería identificada como Natasha Bassett, por lo que ante esta noticia el estatus de la relación entre la música y el empresario era una de las grandes interrogantes.

“No hay una verdadera palabra para eso. Probablemente, me referiría a él como mi novio, pero somos muy fluidos. Vivimos en casas separadas. Somos mejores amigos. Nos vemos todo el tiempo…Simplemente tenemos nuestra propia relación y no espero que la demás gente la entienda”, dijo Grimes en esta entrevista después de haber sido cuestionada sobre su relación con Elon, después de que en septiembre pasado se hubiera anunciado una ruptura, que aparentemente ha quedado en el pasado. Horas después de que el artículo diera la vuelta al mundo, Grimes escribió en su cuenta de Twitter: "Yo y E terminamos *otra vez* desde que se escribió el artículo. Pero es mi mejor amigo y el amor de mi vida".

En la charla, Grimes dejaba claro que los dos son muy felices juntos y que la llegada de su segundo bebé como pareja no es una sorpresa: “Siempre hemos querido por lo menos tres o cuatro”, comentó. Ésta es la primera hija de Elon, quien ya tiene otros cinco hijos además de X que comparte con Grimes. El empresario es padre de los mellizos Griffin y Xavier, a quienes tuvo con su primera esposa Justine, además de los trillizos Kai, Saxon y Damian, producto de su matrimonio con Talulah Riley.

A pesar de que en un inicio Grimes se mostró sorprendida de que se mencionara a la bebé durante la entrevista y no quería hablar nada al respecto, después de hacer una pausa volvió y comentó: “Lo que sea que pase con las cosas de la familia, solo siento que los niños deben quedar fuera”. Después de contar que Elon ve a X como ‘su protegido’, contó cómo fue el embarazo de su primogénito: “Estaba oprimiendo mis nervios, me la pasaba colapsando. Tomé algunos pasos y colapsé. Era un poco aterrador, porque no te quieres caer mucho cuando tienes ocho meses de embarazo. Así que gateaba al baño y gateaba de regreso o lo que sea”. En algún punto de ese embarazo pensó que estaba muriendo: “Como que tuve una hemorragia. Fue aterrador”.

El significado del nombre que eligieron

Tal como sucedió con su primer bebé juntos, Grimes y Elon eligieron un nombre muy particular para su hija y en esta ocasión la cantante explicó a la publicación la inspiración detrás de él. Exa se refiere a un término de supercómputo (exaFlops), mientras que Dark fue elegido por representar lo desconocido: “A la gente le da miedo, pero realmente es la ausencia de fotones. La materia oscura es el hermoso misterio de nuestro universo”, explicó. Sobre Sideræl, la orgullosa mamá comentó que lo define como: “El verdadero momento del universo, tiempo estrella, tiempo de profundo espacio, no nuestro tiempo relativo en la tierra”. En un aspecto más comprensible, también tiene una ligera inspiración en Galadriel, el personaje favorito de El Señor de los Anillos de la cantante, pues ‘elige abdicar al anillo’.

A pesar de que el nombre de la bebé parece ser uno profundamente pensado, la realidad es que la cantante quería llamar a su hija de forma mucho más sencilla, Odysseus, pero todo apunta a que no logró llegar a un acuerdo con el empresario. La decisión de llamar a la pequeña simplemente Y de cariño, sigue la misma tendencia de su hermano mayor -que nació en mayo del 2020- que lleva por nombre X Æ A-12 pero tiene el apodo de X, aunque confesó que Elon y ella se han referido a la pequeña también como Sailor Mars.

