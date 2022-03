Las palabras de apoyo de Erik Rubín y Benny Ibarra a Sasha Sökol

Las declaraciones de Sasha Sökol en las que habla como nunca de la relación que sostuvo con Luis de Llano cuando tenía 14 años y él 39, dieron pie a que algunos de sus excompañeros de Timbiriche le expresaran su apoyo. Uno de ellos fue Benny Ibarra, quien respaldó a la cantante con la que además mantiene una cercana amistad desde que eran niños. Del mismo modo, durante una entrevista con el programa televisivo Ventaneando, Erik Rubín habló al respecto, mostrándose sensible y empático con la también actriz, que ahondó en detalles de esta situación de su pasado luego de las declaraciones que el productor hiciera durante una charla con Yordi Rosado para el canal de YouTube del comunicador.

Horas después de que Sasha hablara a corazón abierto de lo sucedido 33 años atrás, Benny acudió a Twitter para responder sobre el comunicado difundido por la estrella a través de esta red social, siendo muy breve y al mismo tiempo discreto. “Te abrazo amiga querida @SashaSokol, siempre”, dijo el músico. De inmediato, las palabras de Ibarra generaron reacciones entre los seguidores, quienes destacaron y reconocieron ante todo la solidaridad con la que el intérprete ha procedido en medio de esta circunstancia más allá de cualquier lazo familiar, pues como se sabe, De Llano es tío del cantante.

Ante la atención mediática que ha generado esta noticia, Erik Rubín también fue cuestionado, reiterando que estará para Sasha siempre que lo necesite. “Sasha es mi hermana y como bien lo dices yo la apoyo en todo…”, aseguró el ex Timbiriche siendo enfático en su posición. “Sabe que cuenta conmigo en todo. Y sí, ahí estoy para ella…”, dijo para las cámaras de Ventaneando minutos antes de su participación en un programa televisivo de Monterrey. Ante los cuestionamientos, el cantautor quiso dejar claro que prefería ser muy reservado con sus opiniones, pues lo más importante es mostrar empatía con su compañera. “Lo único que quiero decir es que es mi hermana y yo la apoyo y ahí estoy para ella, lo que necesite…”.

En ese espacio, Erik además confesó que conoció de la situación cuando ya era mayor de edad, aunque no tuvo detalles precisos en su momento. “Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico, yo andaba con mi mundo y esto fue algo con lo cual me enteré a través de los años, ya más grande…”, confesó Rubín. “Claro que te toma de sorpresa, ella no me comentó nada, esto es algo que realmente no recuerdo cómo fue que me enteré…”.

Lo que busca Sasha con su testimonio

Al exponer de manera puntual lo que vivió siendo menor de edad, Sasha no solo habló de la vergüenza y el miedo que tuvo en su momento de sacar a la luz lo que le pasaba, sino que quiso sentar un precedente para todas aquellas mujeres que atraviesen por la misma circunstancia. “Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada. Si existiera algún tipo de paz detrás de compartir esta historia personal tan dolorosa, es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en alguna situación de abuso…”, dijo en su comunicado, en el que aseguró que ya no hablará más del tema.

