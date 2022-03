¿Un nuevo amor? Marc Anthony y su escapada por la Ciudad de México junto a una guapa mujer

Los asuntos relacionados con la vida sentimental de Marc Anthony son de gran interés entre sus fanáticos. A pesar de ser muy reservado sobre lo que ocurre en su corazón, el cantante ha aparecido públicamente en varias ocasiones junto a guapas mujeres, como cuando en septiembre de 2021 caminó por una alfombra con su entonces novia, Madu Nicola. A unos meses de vivir ese momento, las alertas vuelven a encenderse, pues se rumora que podría existir una nueva ilusión para el intérprete, quien recientemente viajó a la Ciudad de México en compañía de una hermosa chica cuya identidad quedó al descubierto, noticia que ha causado revuelo desde el primer instante pues además ambos fueron captados besándose.

Marc disfrutó de una velada en un restaurante de la zona de Polanco en la capital mexicana, cita a la que acudió junto a la Miss Universo Paraguay 2021, Nadia Ferreira, ambos en actitud muy cariñosa y siempre cercanos. Un lugar dedicado a la gastronomía griega fue la locación ideal para esta cena en la que también estuvieron presentes amigos del salsero, entre ellos el empresario Arturo Elías Ayub. Fue tal la atención que atrajeron el ídolo musical y la reina de belleza que hubo quienes no perdieron detalle de sus movimientos, grabando algunos videos con sus teléfonos celulares, mismos que comenzaron a circular en redes hasta viralizarse.

En la grabación de tan solo unos segundos aparecen Marc y Nadia en el restaurante arrojando platos al suelo para romperlos, tal como lo dicta una antigua tradición griega. Segundos después la pareja se abraza, se dejan ver sonrientes y luego se dan un beso, una muestra de cariño que para muchos es la mejor prueba de que el salsero podría haberse dado una nueva oportunidad en el amor. Lo cierto es que ninguno de los dos ha confirmado hasta este momento la existencia de un romance, aunque se ha dicho que en su paseo por la Ciudad de México también fueron vistos tomados de la mano.

La reciente escapada de Marc y Nadia por México no fue solo el indicio de que algo podría estar ocurriendo entre los dos, pues el intérprete de canciones como Vivir Mi Vida o Muy Dentro de Mí, también dedicó a la paraguaya un dulce mensaje con motivo del Día de la Mujer. A través de sus historias de Instagram, Anthony escribió: “Felicidades reina. Especialmente hoy en el Día de la Mujer @nadiatferreira”, se puede leer en la publicación, la cual fue acompañada con un clip en el que aparece la reina de belleza, quien ganó popularidad gracias a su participación en el certamen de Miss Universo.

¿Qué más se sabe de Nadia Ferreira?

La atención ha crecido en torno a Nadia Ferreira durante estos días. Entre otras cosas, se sabe que la chica tiene 22 años y que el próximo 10 de mayo celebrará su cumpleaños. En sus redes sociales también ha dejado ver su cercanía con México, en donde asegura reside desde hace dos años. Otro de sus grandes momentos fue el de su participación en Miss Universo, de lo que habló en diciembre de 2021 en una entrevista concedida a ¡HOLA! TV. “Todavía no he despertado de este sueño maravilloso… Todo es muy lindo, la experiencia en el Miss Universo, pero por sobre todas las cosas el amor de la gente y el apoyo, eso es algo increíble lo cual me tiene tan feliz y agradecida con todas las personas por todo eso que ni yo me lo creo…”, afirmó.

