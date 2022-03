América Guinart se sincera sobre su noviazgo: 'Tengo un hombre maravilloso en mi vida'

Para América Guinart la familia ha sido siempre un pilar en su vida, sobre todo sus hijos, por quienes son su mayor adoración y por quienes se ha dedicado en cuerpo y alma. Esta guapa tapatía es la más orgullosa mamá para Alex, Camila y América, fruto de su pasado matrimonio con El Potrillo, con quien actualmente lleva una relación cordial y amistosa. Ahora, está viviendo una nueva etapa, la de abuela, pues el año pasado vino al mundo Cayetana y dentro de poco le dará la bienvenida a Mía. Sobre todos estos aspectos, América suele abrirse en sus redes sociales, sin embargo, en lo que respecta a su vida amorosa, ella ha preferido ser un poco más reservada. Si bien es sabido que desde hace varios años mantiene una sólida relación con un empresario, ha sido en una reciente interacción con sus seguidores en Instagram que ha explicado la razón por la que ha decidido mantener su noviazgo lejos de los reflectores, además ha expresado su más sincero agradecimiento a su pareja por su apoyo incondicional.

Este martes, la exesposa de Alejandro Fernández hizo una transmisión en vivo en su Instagram junto a su hija América, en la que abordó distintos temas sobre su vida personal en la actualidad. En un momento de esta charla virtual, la guapa tapatía habló de la importancia que tiene para ella su noviazgo, por el que dijo estar muy feliz y agradecida. “Yo ahora tengo un hombre maravilloso en mi vida, en realidad yo he sido muy afortunada: en los hijos que tengo, en los papás que tengo, en las hermanas que tengo, los sobrinos, las amigas, lo amigos, a mí Dios me ha dado a manos llenas cosas buenas en mi vida por qué vivir, cosas que valoro muchísimo y entre ellas mi pareja”, comentó la guapa tapatía, sin mencionar el nombre de su galán, aunque es sabido que desde hace varios años mantiene una relación con el empresario Álvaro Favier.

Enseguida, América explicó que, debido a que su novio es ajeno al medio del espectáculo y a las redes sociales, ha preferido ser discreta con los detalles de su noviazgo. “Si y no hablo mucho de mi pareja es cien por ciento por respeto a la decisión que él ha tomado y por lo que él me ha pedido y yo lo entiendo”, comentó. “Él no tiene nada que ver con el medio, él no está en este rollo, entonces él sí me dijo: ‘Yo nada más te voy a pedir…’ Él apoya, no tienen una idea de cómo apoya la vida de mis hijos, cómo me apoya como abuela, cómo me ayuda a cuidar a Cayetana”, continuó la guapa mamá de tres, justo antes de que la invadieran los sentimientos y sus ojos se llenaran de lágrimas. “Híjole, eso es muy importante para mí, es muy emotivo decirles esto porque ustedes lo ven a él con mis hijos, con mi nieta, híjole, es admirable lo que él hace sin ser el papá y sin ser el abuelo”, agregó.

La relación del novio de América con sus hijos

Completamente conmovida, América siguió hablando de lo mucho que valora el respaldo que le ha dado su pareja en todos los aspectos y no sólo a ella, sino también a sus hijos. “Siempre ha estado conmigo en los momentos que lo he necesitado y ha estado con mis hijos en los momentos que lo han necesitado, entonces él merece toda mi admiración, mi agradecimiento, mi amor”, expresó sincera. “Lo amo, es un gran hombre, es un hombre que siempre me da mi lugar, que siempre me respeta, es un hombre bueno, de buen corazón”, dijo enlistando las numerosas cualidades que la tienen enamorada de él.

“Y si no hablo nunca de él no es por ocultarlo, no es porque me da miedo, no es porque no quiera, no, yo llevo nueve años con esta persona y han sido nueve años de crecimiento", expresó, antes de admitir que como en cualquier relación de pareja, han tenid que superar situaciones difíciles. "Ha habido momentos en los que yo sí dudé si era el indicado o no era, nadie es perfecto, tampoco es que sea una persona llena de defectos…", comenó. "Creánme, que cuando tu escoges un hombre para que comparta tu vida, y sobre todo que entre en la vida de tus hijos, ahora de mis nietas pues sí tienes que fijarte a qué persona estás metiendo en tu vida entonces yo estoy muy feliz porque él sea el hombre que está en mi vida”, dijo convencida.

