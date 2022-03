La emoción de Cayetana, la hija de Camila Fernández, por la próxima llegada de su prima Mía

La larga espera está por terminar para Alex Fernández y Alexia Hernández quienes en cuestión de semanas le darán la bienvenida a la pequeña Mía, su primera hija. Como era de esperarse, la noticia tiene a todo el clan Fernández de lo más emocionado, contando los días para tener a la nueva integrante de esta dinastía entre sus brazos. Sin embargo, hay una persona en especial que parece estar muy emocionada por la llegada de Mía, pues a pesar de que aún no puede hablar, ha dejado en claro que tampoco puede esperar por conocer a su primita. Se trata de Cayetana, la tierna hija de Camila Fernández y Francisco Barba, quien al parecer ha creado una conexión con la hija de su tío Alex a través de la pancita de Alexia, pues la bebé no se separa de ella e incluso la hemos podido ver dándole besitos y hasta hablándole con balbuceos al baby bump de su tía, algo que sin duda ha enternecido los corazones toda la familia, quienes no pueden creer la forma en la que Cayetana expresa su emoción por el próximo nacimiento de Mía a pesar de su corta edad. Da play al video y no te pierdas la tierna reacción de la nieta de Alejandro Fernández ante la inminente llegada de su nueva primita.

