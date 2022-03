Sharon Fonseca revela si le gustaría tener otro hijo con Gianluca Vacchi

Sin duda alguna, la maternidad ha sido una de las facetas de la vida que Sharon Fonseca más ha disfrutado. Y es que desde la llegada de Blu Jerusalema, la hija que tuvo con Gianluca Vacchi la venezolana se ha dejado ver completamente entregada al cuidado de su pequeñita, quien se ha convertido en el centro de su vida. Es por que sus fans no han tardado en cuestionarla sobre si le gustaría repetir esta experiencia y convertirse en madre por segunda ocasión de la mano del famoso influecer de origen italiano, preguntas a las que Sharon ha dado respuesta con total sinceridad, dejando en claro que por ahora se encuentra plena y feliz con la etapa que vive al lado de su primogénita, pero dejando abierta la posibilidad de volver a escribirle a la cigüeña.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas que Sharon organizó en sus historias de Instgram, que se refirió a la posibilidad de convertirse en madre por segunda ocasión, luego de que uno de sus seguidores le preguntara sobre si entre sus planes estaba el agradar la hermosa familia que ha formado al lado de Gianluca y la pequeña Blu. “La pregunta que más nos hacen”, expreso la influencer entre risas. “Estamos disfrutando al máximo, también cada uno está trabajando en proyectos personales. Si tenemos otro hijo estaremos agradecidos, pero al momento estamos enfocados en otros proyectos”, expresó con una sonrisa en el rostro, dejando en claro que, por lo menos a corto plazo, no tienen planeado darle un hermanito a su pequeña.

Y es que como bien mostró Sharon previamente, por ahora se encuentran enfocados al 100 en Blu, por lo que cuando uno se va de viaje para cumplir con sus compromisos laborales, el otro se queda al cuidado de la bebé, algo a lo que la pequeña poco a poco se ha ido acostumbrando, pues a pesar de su corta edad la bebé sí extraña mucho a sus papás cuando uno de ellos no está. “Gian acaba de llegar de un corto viaje de trabajo y la niña no lo deja ni un segundo. Yo hice un viaje también por primera vez hace unas semanas y ella no se puso así”, dijo entre risas luego de que uno de sus fans le preguntara por la forma en la que Blu Jerusalema reacciona a sus viajes. De hecho, en una de sus historias de Instagram Sharon compartió un video en el que se puede ver a su hija en los brazos de Gianluca, a quien no había visto por algunos días debido a un viaje que realizó el italiano.

Blu Jerusalema, el regalo más especial en la vida de Sharon

Sin duda alguna, Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi se han convertido en una de las parejas favoritas de las redes sociales. Y es que además de la increíble mancuerna que han formado como padres de la pequeña Blu, el amor que suelen profesarse en sus redes sociales es inspirador. Es por eso que a muchos de sus seguidores les gustaría verlos llegar al altar próximamente. Y aunque evidentemente es algo que le hace mucha ilusión a la venezolana, lo cierto es que considera que por ahora con Gianluca ha conseguido todo lo que ella soñó alguna vez a nivel personal.

Así lo reveló en una íntima charla que sostuvo con ¡HOLA! España hace unos meses, en la que dejó en claro que, más allá de una boda o una pedida de mano espectaculares, la maternidad ha sido el regalo más grande que ha recibido al estar con Gianluca. “La verdad es que el regalo más hermoso y espectacular ya me lo dio: la llegada de mi hija. Sinceramente, estoy segura que cualquier sorpresa me encantará, porque me conoce. Si es extravagante o sencilla, lo importante realmente es lo que significa para nosotros”, expresó la intérprete.

