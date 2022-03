'Mi bailarín', Demian Bichir y la romántica dedicatoria de su novia

Motivado por el amor, Demian Bichir hace de sus días los más plenos en compañía de su novia Victoria Aletta, una relación sentimental que el intérprete destapó meses atrás con la publicación de un romántico poema dedicado a la bailarina. Y aunque los enamorados han preferido llevar los detalles de su relación en privado, en más de una ocasión no han dudado en hacer públicas sus muestras de cariño, como en esta ocasión lo ha hecho la guapa chica, quien quiso expresar el enorme sentimiento que la invade al compartir su vida junto al actor, quien de igual manera en otras ocasiones se ha mostrado transparente al hacer evidentes sus sentimientos en esta etapa de gran ilusión.

Fue a través de sus redes sociales que Victoria dio un vistazo de lo bien que transcurre todo junto a Demián, con quien posó de lo más enamorada desde la ciudad de Nueva York. En la postal se aprecia al actor mirando de frente a la cámara mientras ella le da un beso en la mejilla, dando muestra de la cercanía y complicidad que mantienen. Por supuesto, la imagen fue acompañada de un breve texto en el que Aletta agradece al intérprete por la felicidad compartida, llamándolo incluso de una manera muy cariñosa. “Mi bailarín @demianbichiroficial”, se puede leer en las primeras líneas. “Amor es amor. Gracias por estar a mi lado y por hacerme reír. Te amo mi amor”, dijo ella, orgullosa de este momento que amos han logrado construir.

No es la primera vez que Victoria grita su amor por Demian. En septiembre de 2021, la bailarina recurrió también a sus redes sociales para darle a su galán una merecida felicitación, pues por esas fechas el actor fue reconocido con el Career Achievement Award esto por el décimo aniversario de la cinta que protagonizó, A Better Life. “¡Estoy muy orgullosa de ti, amor! ¡Bravo, te mereces todo!”, escribió. De inmediato, el actor de películas como Godzilla vs Kong o Low Riders, respondió gesto de su pareja: “¡Gracias, guapísima!”, dijo en la publicación que replicó él en sus redes sociales, espacio en el que suele dar algunos vistazos de lo que acontece en su vida personal, aunque siempre de la manera más discreta.

Victoria, la inspiración de Demian

Con el paso de los días, Demian Bichir ha podido consolidar la estabilidad en los aspectos del corazón, por eso la llegada de Victoria ha marcado uno de los instantes más inspiradores para el intérprete, sentimiento que hizo evidente aquel día en que a través de un poema le reiteró lo significativo que ha sido para él su llegada. “Te brindaste con suave belleza sobre el concreto de este caótico mundo, justo en medio de la prueba más grande que haya vivido la humanidad. Exactamente de la misma forma en que los ángeles caminan la tierra tú bailaste como un suspiro etéreo de esperanza. “Tan dulce. Tan brava. Tan inmaculada. Entraste a mi vida sin aviso. Y después abriste tu corazón para albergar al mío. Nos sujetamos fuerte. Nos amamos en lo más alto. @victoria_aletta”, escribió.

Ante la emoción que poco a poco ha cobrado fuerza entre los enamorados, Victoria además mostró la primera foto junto a su galán en septiembre pasado, una postal en la que se dejan ver muy cercanos en lo que parece una cena para dos. De esta forma, la chica de origen italiano, que es destacada como profesional del ballet, hizo la presentación oficial de su novio a quien se refirió con las palabras más dulces: “Todo es amor. Eres mío. Mi felicidad”, dijo.

