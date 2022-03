'Yo era la que sí quería', Claudia Martín cuenta que su novio estaba incrédulo cuando inició su romance

El año pasado, Claudia Martín vivió situaciones complicadas en el plano sentimental, las cuales no sólo la pusieron en el centro de los reflectores, sino que la desafiaron a nivel personal. Sin embargo, todo eso ha quedado en el pasado, y de aquellas experiencias sólo conserva los aprendizajes, los cuales ha asegurado, le ayudaron a crecer como persona. Hoy, la guapa actriz disfruta de una etapa llena satisfacción profesional, pues ha protagonizado el esperado remake de una exitosa telenovela. Y en el plano amoroso, las cosas no podrían estar mejor, pues tras su separación, su corazón encontró una nueva ilusión. La guapa intérprete ha contado algunos detalles de su noviazgo con el actor Hugo Catalán, y ha revelado que él estaba un poco incrédulo cuando su relación de amistad empezó a convertirse en algo más.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Feliz con la etapa que está viviendo actualmente, Claudia se abrió sobre su elación y contó cómo se dieron las cosas entre ella y Hugo. "No sé, fue chistoso porque yo era como que la sí quería y él era como de: ' ¡Oh! ¿Está pasando o no está pasando?'", comentó la protagonista de Los ricos también lloran en entrevista para Despierta América. "Primero nos acercamos como amigos y luego ya como algo más y fue así, como que decía él: '¿En serio sí me va a hacer caso?' Y yo así de: 'Es que tú me gustas'. Sí fue muy simpático", recordó con una gran sonrisa.

VER GALERÍA

La actriz, quien el año pasado vivió una situación muy mediática a raíz de su divorcio del productor Andrés Tovar, dijo que ha encontrado en Hugo un gran apoyo en su vida y contó que desde el principio ella fue muy honesta con él. "Me siento libre, como que, yo llego y le digo: 'Esto soy, soy quien soy', y él dice: 'Perfecto, yo te apoyo de aquí en adelante'. Y ese respeto a mi persona para mí es invaluable", comentó Claudia. "Me impulsa, y eso para mí es mágico" agregó.

Pese a la desilusión que vivió en su matrimonio, la actriz nunca se cerró a la posibilidad de enamorarse de nuevo, tal como ella misma lo reafirmó en esta entrevista. "Jamás voy a dejar de creer en el amor, porque es el motor del mundo y bueno, ahorita específicamente de pareja, es igual, nunca me he cerrado, nunca me cerré y estoy feliz, estoy agradecida, aprendiendo mucho de la persona con la que estoy", comentó. Claudia no ha dejado de derrochar felicidad por este momento en el que se encuentra, pues ha sido inevitable para ella expresar lo plena que se siente en su actual noviazgo. "Bien, muy contenta, estoy muy tranquila, creo que estamos en un momento de conocernos, de estar bien, de crecer como personas y pues nada, estoy muy feliz", dijo a Televisa Espectáculos en otra entrevista, luego de hablar de la telenovela que acaba de grabar.

VER GALERÍA

Cuenta cómo ha sido trabajar con Hugo

Desde el año pasado se dio a conocer que Claudia Martín sería la encargada de protagonizar la nueva versión de Los ricos también lloran, una de las telenovelas más exitosas de Televisa. En este proyecto, la actriz ha trabajado con uno de los galanes más cotizados de la pantalla: Sebastián Rulli. Sin embargo, luego de que se conociera el elenco principal de esta producción, se reveló que Hugo Catalán también participaría en este melodrama. Cuestionada al respecto, la intérprete contó cómo ha sido compartir créditos con su galán y descartó que haya sido difícil trabajar con él en la misma telenovela. "No porque casi nunca coincidimos, creo que nada más un par de llamados", explicó ante las cámaras de Televisa Espectáculos. "Pues no, en realidad nuestros personajes no se llegan a cruzar, pero bueno, es bonito y es emotivo como que el poder compartir un proyecto con él me ha hecho muy feliz", aseguró.

VER GALERÍA